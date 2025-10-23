ЄС слідом за США ухвалили пакет нищівних санкцій проти РФ. "Телеграф" дізнався деталі

Пакет санкцій підтримали усі 27 країни ЄС

У четвер, 23 жовтня, ЄС остаточно затвердив 19 пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся заборони на імпорт російського зрідженого (скрапленого) газу, обмеження поїздок російських дипломатів і не тільки.

Що треба знати:

Заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії почнеться на рік раніше

Загальна кількість російських нафтових суден під санкціями сягне близько 550

Словаччина зняла свої заперечення проти пакета і його ухвалили

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу" з місця подій. За словами міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, новий пакет санкцій слід розглядати як продовження попереднього, але він завдасть удару по економіці РФ.

"Цей пакет запроваджує нові комплексні заходи у сферах нафти й газу, так званого "тіньового флоту" та фінансового сектору Росії. Однією з ініціатив є заборона на імпорт скрапленого природного газу, що є важливим кроком до повного припинення імпорту російської енергії в ЄС. Санкції мають реальний ефект і завдають шкоди російській економіці. Росії стає дедалі важче фінансувати свою незаконну війну агресії проти України", — наголосив Расмуссен.

Що увійшло в 19 пакет санкцій проти Росії:

Поступова заборона імпорту СПГ: через шість місяців — для короткострокових контрактів, і з 1 січня 2027 року — для довгострокових.

Під санкції потрапили ще 117 суден з тіньового флоту РФ;

Заборона на надання перестрахування для використаних російських літаків і суден протягом перших п’яти років після їхнього продажу третім країнам.

П’ять російських банків під повною забороною на транзакції, а також розширення цієї заборони на російські платіжні системи "Мир" і "Система быстрых платежей", а також на чотири банки третіх країн у Білорусі та Казахстані.

Повна заборона на послуги, пов’язані з криптоактивами, для російських громадян, резидентів і компаній.

Внесення до санкцій 45 нових суб’єктів, які допомагають обходити обмеження: 17 за межами Росії, зокрема 3 в Індії, 2 у Таїланді та 12 у Китаї/Гонконгу, багато з яких залучені до розробки БпЛА.

Заборона для європейських операторів надавати послуги, безпосередньо пов’язані з туристичною діяльністю в Росії.

Введено новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах ЄС через систему повідомлень і дозволів.

Нагадаємо, Словаччина зняла свої заперечення проти пакета. Обговорення нового пакета санкцій тривало кілька тижнів. Австрія, Угорщина та Словаччина блокували рішення, висуваючи власні вимоги. У підсумку компромісу було досягнуто, і документ отримав схвалення всіх 27 держав ЄС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США ввели санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла", біржа відреагувала обвалом.