"Я став жертвою терору": клієнт lifecell поскаржився на атаку ботів

Мобільний оператор не зміг допомогти клієнтові

Ексредактор "Телеграфу" Ярослав Жаренов заявив, що став жертвою колекторського терору та звернувся по допомогу, оскільки не знає, як зупинити потік дзвінків із прихованих номерів. lifecell, клієнтом якого він є, не запропонував йому слушного варіанта.

Що треба знати:

Ексредактор "Телеграфу" Ярослав Жаренов став жертвою колекторського терору

Йому телефонують через нібито борг батька його друга

Дзвінки надходять із прихованих номерів через бота і їх неможливо зупинити

lifecell не допоміг розв'язати проблему

Як повідомив Жаренов у Facebook, його атакують через нібито борг батька його друга, хоча він не має до цієї ситуації жодного стосунку.

Автор публікації розповів, що зранку йому почали телефонувати з прихованого номера. Дзвінок ініціює бот із наступним текстом: "(ПІБ людини) збирає кошти на погашення кредиту, оскільки сам не взмозі повернути гроші. (номер телефону)". Після цього дзвінок одразу ж завершується. Жаренов підкреслив, що людина, щодо якої йому телефонують, є батьком його друга і навіть не його знайомий.

"Як мені відомо, ніякого боргу немає (чи був колись давно, але вже погашений). Однак суть не в цьому", — зазначив він.

Журналіст згадав, що колись уже стикався з колекторами через колишню колегу і тоді зміг зупинити дзвінки, написавши скаргу до Національного банку України. Однак цього разу ситуація ускладнилася.

"Але тоді дзвонили бодай якісь люди, я записував назви компаній, оформлював це в скаргу. А зараз це просто прихований номер, бот. І зупинити ці дзвінки просто неможливо. Лише за сьогодні я отримав близько 60 дзвінків", — поскаржився чоловік.

Що кажуть у lifecell

За словами клієнта, мобільний оператор запропонував йому лише два варіанти розв'язання проблеми:

Змінити номер телефону

Придбати платну послугу деанонімізації дзвінків і заблокувати номер.

Жаренов вважає такі пропозиції неефективними та обурливими: "Але ми ж розуміємо, що будуть набирати з іншого номера і так нескінченно". Він наголосив, що його обурює не фінансова сторона питання, а сам факт "відвертого знущання", яке навряд чи є законним. Чоловік звернувся до громадськості за порадою, як вийти з цієї ситуації.

Дзвінки лунали в кращому випадку кожні 5 хвилин

Листування Жаренова з представником lifecell

Раніше Полтавський суд зобов'язав місцеву мешканку сплатити колекторській компанії 100 тисяч гривень через несплату мікропозики. Жінка оформила позику у розмірі 25 тисяч гривень через мобільний додаток ще в жовтні 2023 року та не повернула її вчасно.