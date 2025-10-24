"Я стал жертвой террора": клиент lifecell пожаловался на атаку ботов

Мобильный оператор не смог помочь клиенту

Экс-редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов заявил, что стал жертвой коллекторского террора и обратился за помощью, поскольку не знает, как остановить поток звонков со скрытых номеров. lifecell, клиентом которого он является, не предложил ему подходящего варианта.

Что нужно знать:

Экс-редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов стал жертвой коллекторского террора

Ему звонят якобы из-за долга отца его друга

Звонки поступают со скрытых номеров через бот и их невозможно остановить

lifecell не помог решить проблему

Как сообщил Жаренов в Facebook, его атакуют якобы из-за долга отца его друга, хотя он не имеет к этой ситуации никакого отношения.

Автор публикации рассказал, что утром ему начали звонить по телефону со скрытого номера. Звонок инициирует бот со следующим текстом: "(ФИО человека) собирает средства на погашение кредита, поскольку сам не в состоянии вернуть деньги. (номер телефона)". После этого звонок сразу же завершается. Жаренов подчеркнул, что человек, из-за которого ему звонят, является отцом его друга и даже с ним не знаком.

"Как мне известно, никакого долга нет (или был когда-то давно, но уже погашен). Однако суть не в этом", — отметил он.

Журналист вспомнил, что когда-то сталкивался с коллекторами из-за бывшей коллеги и тогда смог остановить звонки, написав жалобу в Национальный банк Украины. Однако в этот раз ситуация усложнилась.

"Но тогда звонили хоть какие-то люди, я записывал названия компаний, оформлял это в жалобу. А сейчас это просто скрытый номер, бот. И остановить эти звонки просто невозможно. Только сегодня я получил около 60 звонков", — посетовал мужчина.

Что говорят в lifecell

По словам клиента, мобильный оператор предложил ему всего два варианта решения проблемы:

Изменить номер телефона

Купить платную услугу деанонимизации звонков и заблокировать номер.

Жаренов считает такие предложения неэффективными и возмутительными: "Но мы понимаем, что будут набирать с другого номера и так бесконечно". Он подчеркнул, что его возмущает не финансовая сторона вопроса, а сам факт "откровенного издевательства", которое вряд ли законно. Мужчина обратился к общественности за советом, как выйти из этой ситуации.

Звонки раздавались в лучшем случае каждые 5 минут

Переписка Жаренова с представителем lifecell

Ранее Полтавский суд обязал местную жительницу оплатить коллекторской компании 100 тысяч гривен из-за неуплаты микрозайма. Женщина оформила ссуду в размере 25 тысяч гривен через мобильное приложение еще в октябре 2023 года и не вернула ее вовремя.