"Швидше НЛО прилетить". Новий прогноз закінчення бойових дій в Україні обурив мережу

Нардеп Камельчук назвав доленосну зустріч, яка це забезпечить

Український нардеп Юрій Камельчук розбурхав мережу новою заявою про війну. Адже він спрогнозував, коли можуть закінчитись бойові дії в Україні. Користувачі в мережі не оцінили таку заяву.

Що треба знати:

Камельчук зробив заяву, що бойові дії в Україні закінчиться дуже скоро

Важливу роль в цьому відіграє зустріч президент США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна

Українців обурив прогноз Камельчука

Як заявив нардеп в ефірі Ранок.LIVE, бойові дії в Україні можуть закінчитись вже до Різдва. Щоправда, Камельчук не уточнив рік та дату, адже, окрім 25 грудня, є люди, які святкують Різдво 7 січня.

За словами депутата, головну роль у завершенні бойових дій відіграє зустріч Зеленського, Трампа і Путіна, якщо "пройде найближчим часом". Однак офіційної інформації про майбутні переговори в такому форматі не було. Відомо лише, що запланована зустріч українського та американського лідерів.

"Коли саме ця зустріч відбудеться — невідомо. Але якщо це станеться в листопаді, то ми можемо побачити зупинку вогню до Різдва", — додав Камельчук.

У мережі ці слова не оцінили, адже чимало українців написало, що подібні заяви втомили народ. Дехто порівнював нардепа з Олексієм Арестовичем та його відомими "2-3 тижні". Хтось навіть згадав заяву Юлі Тимошенко, яка прогнозує закінчення війни у листопаді. Також були коментарі про те, що Камельчук не уточнив ані дату, ані бодай рік, коли планується закінчення бойових дій.

