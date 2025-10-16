Рус

"Швидше НЛО прилетить". Новий прогноз закінчення бойових дій в Україні обурив мережу

Тетяна Крутякова
Новина оновлена 16 жовтня 2025, 11:20
Юрій Камельчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Нардеп Камельчук назвав доленосну зустріч, яка це забезпечить

Український нардеп Юрій Камельчук розбурхав мережу новою заявою про війну. Адже він спрогнозував, коли можуть закінчитись бойові дії в Україні. Користувачі в мережі не оцінили таку заяву.

Що треба знати:

  • Камельчук зробив заяву, що бойові дії в Україні закінчиться дуже скоро
  • Важливу роль в цьому відіграє зустріч президент США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна
  • Українців обурив прогноз Камельчука

Як заявив нардеп в ефірі Ранок.LIVE, бойові дії в Україні можуть закінчитись вже до Різдва. Щоправда, Камельчук не уточнив рік та дату, адже, окрім 25 грудня, є люди, які святкують Різдво 7 січня.

За словами депутата, головну роль у завершенні бойових дій відіграє зустріч Зеленського, Трампа і Путіна, якщо "пройде найближчим часом". Однак офіційної інформації про майбутні переговори в такому форматі не було. Відомо лише, що запланована зустріч українського та американського лідерів.

"Коли саме ця зустріч відбудеться — невідомо. Але якщо це станеться в листопаді, то ми можемо побачити зупинку вогню до Різдва", — додав Камельчук.

У мережі ці слова не оцінили, адже чимало українців написало, що подібні заяви втомили народ. Дехто порівнював нардепа з Олексієм Арестовичем та його відомими "2-3 тижні". Хтось навіть згадав заяву Юлі Тимошенко, яка прогнозує закінчення війни у листопаді. Також були коментарі про те, що Камельчук не уточнив ані дату, ані бодай рік, коли планується закінчення бойових дій.

