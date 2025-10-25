Ходовий продукт дешевшає. Коли очікувати значних змін у ціні

Є можливість формування менших цін навесні 2026 року

В Україні спостерігається зниження ціни на молочку. Наразі деякі позиції, зокрема молоко, подешевшали на 15-20 копійок.

Що треба знати:

Вартість молочки знизилась через поєднання внутрішніх та світових факторів

Вже навесні 2026 може статись значне падіння ціни на молочні продукти

У США та ЄС також знижується вартість молочки

Про це розповів аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, передає "Главред". Зазначається, що зниженню цін сприяє вартість закупки, а вона також знизилась. Це сталось завдяки падінню світових цін на біржові товари на експортних ринках, збільшенню пропозиції молочних продуктів на складах та слабкому попиту з боку молокопереробних підприємств.

За прогнозом аналітика, з 1 листопада здешевлення молока-сировини продовжиться, особливо у господарствах, де ціни наразі знаходяться у верхньому коридорі. Далі протягом півріччя буде спад цін на продукти й в США та ЄС. Ці фактори сприятимуть формування менших цін навесні 2026 року.

Скільки молоко коштує зараз

Станом на жовтень, за даними Асоціації виробників молока (АВМ), середня ціна молока екстра ґатунку складає 17,25 грн за кілограм без ПДВ. У порівнянні з вереснем вартість зменшилась на 20 копійок. У господарствах ціни коливаються від 16,90 до 18,00 грн за кілограм без ПДВ.

Молоко вищого ґатунку зараз коштує від 17,00 грн за кілограм без ПДВ. Ціна стала менша на 15 копійок. Вартість цього виду молока коливається у межах від 16,80 до 17,10 грн за кілограм.

Перший ґатунок молока у жовтні став дешевшим на 15 копійок, адже його середня вартість становить 16,65 грн за кілограм без ПДВ. У господарствах мінімальна ціна залишилася на рівні 16,50 грн, тоді як максимальна досягала 17,00 грн за кілограм.

Динаміка цін на молоко

Виходить, що середньовиважена ціна трьох основних ґатунків молока становить 17,17 грн за кілограм без ПДВ. Вона знизилась на 18 копійок у порівняні з попереднім місяцем.

Кухалейшвілі додає, що ціни на молоко-сировину падають через кілька причин. Зокрема:

низький попит з боку молокопереробних підприємств,

збитковість виробництва сухого молока та вершкового масла,

зниження світових цін на масло, що тисне на внутрішній ринок.

