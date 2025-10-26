Як перевірити, чи перейшла ваша техніка на зимовий час: прості поради

Більшість гаджетів повинні перевести вбудовані годинники автоматично

В ніч на неділю, 26 жовтня, Україна перейшла на зимовий час. О 4:00 годинники треба було перевести на годину назад (з 4:00 на 3:00), на електронних пристроях — телефонах, ноутбуках, комп'ютерах тощо, час, зазвичай, переводиться автоматично.

Однак на деяких пристроях з різних причин, переходу на сезонний час у автоматичному режимі може не відбутися. "Телеграф" розповідає, чому так відбувається та де перевірити точний час.

Що треба знати:

Минулої ночі Україна перейшла на зимовий час — годинники перевели на годину назад

На смартфонах, ноутбуках та інших гаджетах час зазвичай переводиться автоматично, але бувають збої

Є сайти, які показують точний час — там можна перевірити, чи перейшли ваші гаджети на сезонний час

Чому гаджети можуть не перейти на зимовий час автоматично

Деякі прилади на зимовий час автоматично не перейдуть

Є кілька причин такої ситуації. Найпоширеніша — відсутність доступу до мережі у момент переведення годинників. Автоматичне оновлення часу відбувається за допомогою мережевого протоколу NTP (Network Time Protocol) або через дані від мобільного оператора. Якщо пристрій був вимкнений або не у мережі, час на ньому не оновиться.

Друга причина, через яку гаджет міг лишитися у літньому часі — неправильні налаштування. Наприклад, може бути вимкнене автоматичне визначення часу, або обрано невірний часовий пояс. Пристрій, який налаштовано на часовий пояс (наприклад, Азійський або деякі Африканські зони), який не має переходу на сезонний час, проігнорує зміни.

Як дізнатися, чи перейшли ваші гаджети на зимовий час

Смартфон та комп'ютер повинні перевести годинники на зимовий час у автоматичному режимі

Інколи буває, що гаджети показують різний час, виникає плутанина — незрозуміло, яка ж година насправді. В цьому випадку допоможуть сайти, які відображають точний час. Зокрема актуальний час можна дізнатися на сайті godinnik.com або timeanddate.