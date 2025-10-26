Как проверить, перешла ли ваша техника на зимнее время: простые советы

Большинство гаджетов должно перевести встроенные часы автоматически

В ночь на воскресенье, 26 октября, Украина перешла на зимнее время. В 4:00 часы нужно было перевести на час назад (с 4:00 на 3:00), на электронных устройствах — телефонах, ноутбуках, компьютерах и т.д., время обычно переводится автоматически.

Однако на некоторых устройствах по разным причинам, переход на сезонное время в автоматическом режиме может не состояться. "Телеграф" рассказывает, почему так происходит и где проверить точное время.

Что нужно знать:

Минувшей ночью Украина перешла на зимнее время — часы перевели на час назад

На смартфонах, ноутбуках и других гаджетах время обычно переводится автоматически, но бывают сбои

Есть сайты, которые показывают точное время – там можно проверить, перешли ли ваши гаджеты на сезонное время

Почему гаджеты могут не перейти на зимнее время автоматически

Некоторые приборы на зимнее время автоматически не перейдут

Есть несколько причин такой ситуации. Самая распространенная – отсутствие доступа к сети в момент перевода часов. Автоматическое обновление времени производится с помощью сетевого протокола NTP (Network Time Protocol) или через данные от мобильного оператора. Если устройство было выключено или не находилось в сети, время на нем не обновится.

Вторая причина, по которой гаджет мог остаться в летнем времени — неправильные настройки. Например, может быть выключено автоматическое определение времени или выбран неверный часовой пояс. Устройство, настроенное на часовой пояс (например, Азиатский или некоторые Африканские зоны), не имеющее перехода на сезонное время, проигнорирует изменения.

Как узнать, перешли ли ваши гаджеты на зимнее время

Смартфон и компьютер должны перевести часы на зимнее время в автоматическом режиме

Иногда бывает, что гаджеты показывают разное время, возникает неразбериха — непонятно, какой же час на самом деле. В этом случае помогут сайты, отображающие точное время. В частности актуальное время можно узнать на сайте godinnik.com или timeanddate.