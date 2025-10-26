Чому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день: пояснення ДТЕК

Зміна графіків залежить від стану енергосистеми, а не від примх енергетиків, які нею керують

В Україні через російські атаки знову діють графіки відключень електроенергії. Проте навіть ці графіки — річ не дуже стабільна: вони можуть змінюватися кілька разів на добу. Чому так відбувається — пояснили в компанії ДТЕК.

Що треба знати:

Через російські атаки пошкоджено не тільки генерацію, але й мережі передачі електроенергії

В системі впродовж доби постійно змінюється баланс споживання

"Укренерго" вводить відключення, тільки якщо бачить, що десь бракує електроенергії, а передати її в потрібному обсязі неможливо

Як сказано у повідомленні ДТЕК, зміна графіків — це не хаотичні дії енергетиків, які "не знають, що роблять", а прямий наслідок того, що відбувається в енергосистеми. Російські теракти завдали шкоди не тільки об'єктам, які генерують електроенергію, але й мережам, через які вона передається. В деяких регіонах склалася ситуація, коли немає ані достатнього рівня генерації, ані можливості передати додаткову електроенергію споживачам.

"Баланс у системі постійно змінюється: десь зростає споживання, десь з’являються нові пошкодження. Тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на день. Це не хаотичні дії й не перемикання за настроєм", — зазначили в компанії.

Національна енергетична компанія "Укренерго" відстежує ситуацію в енергосистемі. Обмеження застосовуються у випадку, коли споживання перевищує наявну кількість електроенергії, або її неможливо передати в потрібному обсязі. Відповідні команди, які віддає "Укренерго", допомагає утримати енергосистему в рівновазі. Фактично, це вимушений захід.

"Це вимушений захід, який допомагає вберегти систему від повного блекауту. Енергетики працюють цілодобово, щоб світло поверталося в кожен дім", — резюмували в ДТЕК.

Нагадаємо, що попри усі зусилля ситуація в енергосистемі України залишається нестабільною через наслідки російських ударів по нашій енергетичній системі. В різних регіонах України за потреби застосовують погодинні графіки відключень світла, чи аварійні та екстрені знеструмлення. "Телеграф" писав, де будуть відключати світло 26 жовтня та за якими графіками.