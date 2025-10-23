Хто тепер відповідає за оборону Харківщини: як працюватиме Угруповання об’єднаних сил та хто ним керує (фото, відео)

Оперативна мета УОС: прикрити північ Донеччини і не дати ворогу просунутися територією Харківщини

Генерал-майор Михайло Драпатий має репутацію одного з найефективніших українських командирів. Він вдруге залучений до оборони Харківщини — у 2024 році він вже очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу в області.

Було створене нове Угруповання об'єднаних сил (УОС), що підпорядковується майже в повному складі Командуванню об'єднаних сил (КОС) під керівництвом Драпатого. "Телеграф" пояснює основну причину створення.

Зона відповідальності УОС та мета створення

Зона відповідальності УОС охоплює Харківську область та прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, що раніше належали до Угруповання "Північ" ОСУВ "Дніпро". Речник УОС, підполковник Віктор Трегубов, у коментарі "Фокусу" пояснив, що нова структура створена в межах реорганізації системи управління військами.

Він пояснив, що УОС виконуватиме роль КОС в межах Харківщини. В підпорядкування — кілька корпусів Збройних сил України та Національної гвардії, та частина прикордонників.

Основна задача — не дати ворогу просуватися територією Харківщини та прикрити північну частину Донеччини Віктор Трегубов, речник УОС

Символіка УОС

"Штаб вищого рівня": як змінилася структура управління

У межах реорганізації оперативно-стратегічних угруповань "Хортиця" та "Дніпро" створено корпусну систему управління, що за планом дозволить більш гнучко реагувати на дії противника. Начальник служби інформації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник Віталій Міловідов пояснив, що УОС — це орган управління вищого рівня, який координує роботу армійських корпусів. Задача — контролювати та злагоджувати дію кількох армійських корпусів на Харківському напрямку.

У військових частинах зазначають, що реорганізація не вплинула на виконання бойових завдань. Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка наголосив, що бійці продовжують діяти у своїй смузі відповідальності.

Драпатого вважають одним із найнебезпечніших для ворога командирів

Генерал-майор Драпатий

Михайло Драпатий — український військовий, генерал-майор, командувач Об’єднаних сил ЗСУ (з червня 2025 року). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України". На початку війни командував 2-м батальйоном 72-ї бригади під Маріуполем, відомий епізодом, коли його БМП проривалася через барикади у травні 2014 року.

Згодом очолював 58-му бригаду, брав участь у звільненні Херсонщини, зупиняв наступ росіян на Кривий Ріг. У 2024 році став заступником начальника Генштабу ЗСУ, керував обороною Харківщини та Луганського напрямку. З листопада 2024 року — командувач Сухопутних військ, влітку 2025 подав у відставку після удару по полігону. З червня 2025-го — очолив Об’єднані сили, залишившись керівником ОСУВ "Хортиця". Росія неодноразово відкривала проти нього сфабриковані справи, визнаючи його одним із найрезультативніших українських командирів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з лютого 2025 року ЗСУ переходять на корпусну структуру. Вони об'єднують кілька бригад та інших підрозділів для координації дій на оперативному рівні.