Путін переляканий: через слабку економіку в Росії може статися переворот, – The Telegraph

Російський правитель Путін взявся за пошук внутрішніх ворогів, на яких можна буде зосередити увагу суспільства

Російський правитель Володимир Путін наляканий перспективою державного перевороту. Кремль слабшає, економіка Росії починає "валитися", тому Кремль терміново намагається "перемкнути" увагу росіян на щось інше.

Що треба знати:

В Кремлі панує "панічний настрій" через невдачі на фронті та у зовнішній політиці

Путін почав шукати внутрішніх ворогів, на яких можна зосередити увагу суспільства

Російська економіка проходить найважче випробування за всі роки війни

Як стверджує видання The Telegraph, у Кремля "закінчуються карти для продовження гри", якщо користуватися термінологією президента США Дональда Трампа. На фронті немає істотних успіхів, у зовнішній політиці провал — нові санкції США проти РФ — а економіка на межі виживання.

Саме тому російський правитель Путін взявся за пошук внутрішніх ворогів, на яких можна буде зосередити увагу суспільства. Обвал російської економіки та параліч бізнесу може стати початком кінця путінського режиму. Тим часом міністерство економічного розвитку РФ заявило: країна перебуває на межі рецесії.

На ситуацію наклалося масштабне посилення атак України на нафтопереробні заводи та нові санкції Сполучених Штатів. Також дається взнаки банківська криза, яка повільно, але впевнено насувається на Росію. Російська економіка зберігала стійкість завдяки тому, що Кремль вимагав кредитувати оборонні підприємства без гарантій та перевірок, але схоже, що й цьому настає кінець.

Водночас в Росії почався дефіцит бензину та стрибок цін. На тлі цього Путін панічно переляканий тим, що економічні невдачі можуть викликати бажання скинути його з трону, як це було у 2023 році, коли заколот проти нього організував Євген Пригожин.

Санкції проти російської нафти та конвульсії російського ВПК

Міністерство фінансів США 22 жовтня майже одночасно із заявою президента США Дональда Трампа щодо скасування саміту в Будапешті оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Російська біржа відреагувала на це масштабним падінням. З 23 по 25 жовтня "Роснєфть" втратила 3% вартості акцій, "Лукойл" — 7,2%. Загальні втрати компаній склали мільярди доларів.

Президент США Дональд Трамп після цього іронічно висловився щодо заяв Росії, нібито її економіка не постраждає від нових санкції, запроваджених США. Глава Сполучених Штатів заявив, що оцінити вплив обмежень можна буде за пів року.

Зазначимо, на тлі масштабного падіння російської економіки поступово руйнується остання "скрепа", яка тримала її на плаву. Поки Кремль щедро витрачає гроші на підтримку російських нафтозаводів, російський військово-промисловий комплекс, попри величезні суми, які "вливаються" туди з бюджету, демонструє падіння та скорочення виробництва.