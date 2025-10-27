Укр

Американцы ставят деньги на войну в Украине. На оккупацию Константиновки дали уже более $2 млн

Татьяна Крутякова
Меньше всего американцы верят в оккупацию Славянска

В США активно делают ставки на войну в Украине. Люди оценивают не только возможность прекращения огня, но и оккупацию некоторых городов Донбасса, в частности, Покровска, Константиновки и Славянска.

Об этом свидетельствуют данные с платформы Polymarket. Ставки на некоторые города и их оккупацию превысили 1 млн долларов.

Что нужно знать:

  • Больше всего ставят на оккупацию Константиновки — более 2,2 миллиона долларов
  • Меньше всего – на оккупацию Ямполя – 75 тысяч долларов
  • Только 13% американцев верят в прекращение огня в 2025 году

В США активно ставят деньги на возможность прекращения огня в 2025 году. Эта ставка уже набрала почти 1 млн и только 13% верят в то, что до конца декабря на фронте в Украине воцарится тишина. Однако прогнозы по марту 2026 года более оптимистичны — 31%. Хотя, если смотреть на график, то видно, как в течение 2025 года вера в прекращение огня снижалась.

Ставки на оккупацию городов

Наибольший интерес на платформе вызывает именно Константиновка. Это стратегически важный город, который военные аналитики называют "воротами" в Славянск и Краматорск. В настоящее время ставки на оккупацию Константиновки превысили 2,2 миллиона долларов. Это самая большая сумма всех прогнозов по городам Украины.

Американцы ставят:

  • до 31 октября – всего 1% шансов на оккупацию;
  • до 30 ноября – 12%;
  • к 31 декабря – 27%.

Сейчас Константиновка под контролем ВСУ и регулярно страдает от российских атак. Оккупанты пытаются прорвать оборону через Очеретино и Дружковку, создавая угрозу окружения.

Далее одной из самых больших ставок является оккупация Поровска, а именно железнодорожного вокзала, который считают "сердцем" города. На возможность захвата этой инфраструктурной точки уже было поставлено 737 тысяч долларов.

Здесь уверенность американцев растет:

  • к 31 октября – 32% верят в оккупацию Покровска;
  • к 30 ноября – 75%;
  • к 31 декабря – 89%.
На какие города еще ставят и сколько:

  • на вероятность оккупации Северска поставлено 655 тысяч долларов;
  • на Мирноград около 555 тысяч долларов;
  • на Лиман – 294 тысячи долларов.

Интересно, что в оккупацию Славянска верят только 3% людей, по состоянию на октябрь, а вот в августе эта цифра составила 40%. Сейчас ставки сделаны на 278 тысяч долларов.

Также есть ставки и на то, может ли Украина до конца 2025 передать подконтрольную часть Донецкой области России в рамках мирного соглашения. Пока в вероятность такого сценария верят лишь 3%, тогда как еще в августе шанс такого развития событий был у 23%.

