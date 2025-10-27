Американцы ставят деньги на войну в Украине. На оккупацию Константиновки дали уже более $2 млн

Меньше всего американцы верят в оккупацию Славянска

В США активно делают ставки на войну в Украине. Люди оценивают не только возможность прекращения огня, но и оккупацию некоторых городов Донбасса, в частности, Покровска, Константиновки и Славянска.

Об этом свидетельствуют данные с платформы Polymarket. Ставки на некоторые города и их оккупацию превысили 1 млн долларов.

Что нужно знать:

Больше всего ставят на оккупацию Константиновки — более 2,2 миллиона долларов

Меньше всего – на оккупацию Ямполя – 75 тысяч долларов

Только 13% американцев верят в прекращение огня в 2025 году

В США активно ставят деньги на возможность прекращения огня в 2025 году. Эта ставка уже набрала почти 1 млн и только 13% верят в то, что до конца декабря на фронте в Украине воцарится тишина. Однако прогнозы по марту 2026 года более оптимистичны — 31%. Хотя, если смотреть на график, то видно, как в течение 2025 года вера в прекращение огня снижалась.

Ставки на прекращение огня в Украине

Ставки на оккупацию городов

Наибольший интерес на платформе вызывает именно Константиновка. Это стратегически важный город, который военные аналитики называют "воротами" в Славянск и Краматорск. В настоящее время ставки на оккупацию Константиновки превысили 2,2 миллиона долларов. Это самая большая сумма всех прогнозов по городам Украины.

Американцы ставят:

до 31 октября – всего 1% шансов на оккупацию;

шансов на оккупацию; до 30 ноября – 12%;

к 31 декабря – 27%.

Сейчас Константиновка под контролем ВСУ и регулярно страдает от российских атак. Оккупанты пытаются прорвать оборону через Очеретино и Дружковку, создавая угрозу окружения.

Ставки на оккупацию Константиновки

Далее одной из самых больших ставок является оккупация Поровска, а именно железнодорожного вокзала, который считают "сердцем" города. На возможность захвата этой инфраструктурной точки уже было поставлено 737 тысяч долларов.

Здесь уверенность американцев растет:

к 31 октября – 32% верят в оккупацию Покровска;

верят в оккупацию Покровска; к 30 ноября – 75%;

к 31 декабря – 89%.

Ставки на оккупацию Покровска

На какие города еще ставят и сколько:

на вероятность оккупации Северска поставлено 655 тысяч долларов;

на Мирноград около 555 тысяч долларов;

на Лиман – 294 тысячи долларов.

Интересно, что в оккупацию Славянска верят только 3% людей, по состоянию на октябрь, а вот в августе эта цифра составила 40%. Сейчас ставки сделаны на 278 тысяч долларов.

Ставки на оккупацию Славянская

Также есть ставки и на то, может ли Украина до конца 2025 передать подконтрольную часть Донецкой области России в рамках мирного соглашения. Пока в вероятность такого сценария верят лишь 3%, тогда как еще в августе шанс такого развития событий был у 23%.

Ставки на передачу территорий Донецкой области

