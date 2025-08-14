Погроза Трампу перед Аляскою? В Росії анонсували випробування ядерної крилатої ракети

Зафіксовано активність на традиційному російському місці ядерних випробувань — архіпелазі Нова Земля

Російський режим планує перед самітом президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна випробувати крилату ядерну ракету. Мова йде про ракету 9М730 "Буревісник" (SSC-X-9 Skyfall), яка нібито має не тільки ядерний боєзаряд, але й ядерний двигун.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в США та Європі. Зокрема, експерти сказали виданню про високу активність на традиційному російському місці ядерних випробувань — архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Нещодавні знімки з супутника підтверджують, що на Новій Землі побільшало персоналу, обладнання, кораблів та літаків.

"Ми бачимо всю активність на випробувальному полігоні –– це і величезні обсяги постачання для підтримки операцій, і переміщення в місці, де вони фактично запускають ракету", – пояснив виданню експерт з каліфорнійського Інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюїс.

Точна дата випробувань невідома. Але знаючи про те, що 15 серпня повинен пройти саміт між Путіним та Дональдом Трампом, можна сказати, що випробування пройдуть "цього тижня" — навряд чи вони планувалися так швидко, але здається, що їхній старт "форсували" через саміт. Принаймні, так припускає співрозмовник видання зі служб безпеки неназваної західної країни. А за словами експертів, на це вказує незвичайна активність у районі Нової Землі, в тому числі щонайменше шість кораблів та суден, пов'язаних із минулими випробуваннями "Буревісника".

Аналітики почали вивчати район Паньково на Новій Землі після 6 серпня, коли росіяни опублікували попередження для суден із вимогою не пропливати біля району випробувань з 9 по 12 серпня. Оборонна служба NOTAM Федерального управління цивільної авіації США перехопила серію повідомлень росіян, які можуть вказувати на спробу випробувань в цей період. Те ж саме виданню сказали й норвезькі військові.

Що таке ракета 9М730 "Буревісник"

Крилата ракета 9М730 "Буревісник" (SSC-X-9 Skyfall за класифікацією НАТО) — перспективна російська крилата ракета, яка в теорії має ядерний двигун разом із ядерним боєзарядом. Теоретично це забезпечує ракеті необмежену дальність польоту, а двигун служить додатковим фактором ураження.

Вперше про існування ракети "Буревісник" повідомив Путін у зверненні до Федеральних зборів 1 березня 2018 року, а показали ракету в міноборони РФ у липні 2019 року — при цьому тільки на відео.

Путін, до речі, традиційно заявляє що 9М730 "Буревісник" нібито не може бути перехоплений сучасними та перспективними засобами протиповітряної оборони. Також він стверджує, що ракета нібито має необмежену дальність польоту та непередбачувану траєкторію через наявність ядерного двигуна. Проте експерти дуже скептично оцінюють такі заяви Путіна, хоча й не дають точної відповіді, бреше він, або ні.

До того ж "Буревісник" має дуже погану історію випробувань. Так, з 13 відомих спроб пусків ракети тільки два були частково успішними: одного разу ракета змогла злетіти, а на другий раз навіть протрималася у повітрі трохи понад дві хвилини. Під час одного з випробувань 8 серпня 2019 року загинули п'ятеро спеціалістів-науковців Російського федерального ядерного центру — Всеросійського науково-дослідницького інституту експериментальної фізики. Попередньо, ракета вибухнула прямо на полігоні, створивши зону ядерного забруднення.

Нагадаємо, що випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрому в Росії завершилося феєричним провалом. Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву, це сталося приблизно 20 або 21 вересня 2024 року. З того моменту про нові випробування російської "диво-зброї" не повідомлялося.

