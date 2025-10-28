Арешт майна і не тільки: у Раді хочуть посилити покарання за СЗЧ, що пропонують нардепи
Чимало порушників повертаються в армію
Покарання за СЗЧ (самовільне залишення частини) в Україні можуть посилити. У Раді, зокрема, вже обговорюють арешт майна та рахунків правопорушників.
Що потрібно знати:
- В Україні близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства та СЗЧ
- У Раді пропонують посилити покарання
- Пропозиції погоджуватимуть із Генштабом
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. Повну версію розмови з політиком можна прочитати, перейшовши на посиланням.
За його словами, в Україні наразі вже налічується близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства та СЗЧ. Чимало порушників (на думку нардепа, понад 50%) повертаються в армію, проте покарання за порушення можуть посилити, щоб їх запобігати.
Потрібно точно впроваджувати законодавчі зміни щодо покарання
Горбенко розповів, що в Раді вже звучить низка ідей щодо посилення покарання за СЗЧ. Серед них — арешт рахунків та майна порушників.
"Які ці ідеї? Арешт рахунків, арешт майна. З правоохоронного комітету пропонували збільшити терміни покарання (наразі, в умовах воєнного стану, за СЗЧ передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, — Ред.) Пропозицій дуже багато. Треба сідати з Генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Бо у Раді ж є прихильники "партії СЗЧ", а є прихильники "партії перемоги", але у жодної з цих груп немає більшості.", — сказав нардеп.
