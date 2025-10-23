Рус

Ексміністр енергетики назвав єдиний ефективний захист України від блекауту

Надія Рибалко
Юрій Продан Фото: "Телеграф" Новина оновлена 23 жовтня 2025, 09:54
Юрій Продан Фото: "Телеграф"

Колишній міністр енергетики різко розкритикував захист енергетики масштабними конструкціями

Найдієвішим захистом для енергетичних об’єктів є система протиповітряної оборони. Вона забезпечує максимальний захист від масованих атак.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

Єдиний захист будь-якого об'єкта, у тому числі енергетичного, — це протиповітряна оборона. Фізичний захист може спрацювати лише при невеликій кількості ударів, —

підкреслив він

Продан додав, що замість дорогих проєктів укріплення варто було зосередитися на простих, але ефективних способах захисту.

Варто було тільки дбати про такий прості, недорогі способи захисту – металеві конструкції, мішки з піском тощо, що могли б вберегти від попадання уламків. А не братися за ті масштабні конструкції, які до кінця й не були зроблені. Це, на мій погляд, якесь дилетантське рішення. Якби від нього відмовились, зекономлені кошти можна було спрямувати як раз на посилення ППО, —

зазначив ексміністр

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Дніпро, Київ, Херсон та інші готові до опалювального сезону.

