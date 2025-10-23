Ексміністр енергетики назвав єдиний ефективний захист України від блекауту
-
-
Колишній міністр енергетики різко розкритикував захист енергетики масштабними конструкціями
Найдієвішим захистом для енергетичних об’єктів є система протиповітряної оборони. Вона забезпечує максимальний захист від масованих атак.
Таку думку висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".
Єдиний захист будь-якого об'єкта, у тому числі енергетичного, — це протиповітряна оборона. Фізичний захист може спрацювати лише при невеликій кількості ударів, —
Продан додав, що замість дорогих проєктів укріплення варто було зосередитися на простих, але ефективних способах захисту.
Варто було тільки дбати про такий прості, недорогі способи захисту – металеві конструкції, мішки з піском тощо, що могли б вберегти від попадання уламків. А не братися за ті масштабні конструкції, які до кінця й не були зроблені. Це, на мій погляд, якесь дилетантське рішення. Якби від нього відмовились, зекономлені кошти можна було спрямувати як раз на посилення ППО, —
