Под завалами в Хмельницком обнаружили погибших. Что известно о взрыве в многоэтажке (фото)

Продолжаются работы по разбору завалов

В результате взрыва в многоэтажке на улице Тернопольская в Хмельницком погибли два человека. Их тела ночью обнаружили под завалами спасатели.

Что нужно знать:

Накануне около 15:00 в многоэтажке в Хмельницком раздался взрыв

По предварительным данным, причиной стала утечка газа, разрушены 9 квартир, 15 повреждены

Спасатели работали всю ночь, под завалами нашли тела двух человек

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА. В 02:24 обнаружили тело женщины 1973 года рождения, а в 05:12 обнаружили тело мужчины 1983 года рождения.

Работы продолжались всю ночь

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва. Поисково-спасательные работы завершены в 7:00, продолжаются работы по разбору завалов.

К разбору завалов присоединились дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА", — сказано в сообщении

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком — что известно

Взрыв раздался около 15:00 28 октября. Предварительно причиной стала утечка газа. Разрушены девять квартир, еще 15 повреждены. Пять человек пострадали, среди них ребенок.

Дом получил существенные повреждения

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что рассматриваются разные версии причины взрыва. Окончательное заключение будет сделано после полного разбора завалов и работы экспертов. В сети предположили, что причиной взрыва могла стать попытка греться газом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отопительный сезон должны начать уже на этой неделе. Владимир Зеленский сообщил, что Украина нашла средства на 70% оплаты газа.