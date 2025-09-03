"Не чіпайте вже ту Банкову": скандальний нардеп хоче перейменувати вулицю в Києві на честь Парубія

Реакція громадськості виявилася суперечливою та подекуди іронічною

30 серпня Україну сколихнула трагічна звістка — у Львові застрелили члена Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Веховної Ради, голову ВРУ Андрія Парубія. На тлі цієї події народний депутат Микола Тищенко запропонував перейменувати одну з найвідоміших вулиць Києва — Банкову — на честь загиблого.

Це викликало резонанс у соцмережах та хвилю реакцій користувачів. Відеозвенення опублікував український Telegram-канал.

За словами депутата, Парубій є "справжнім українцем і героєм", а тому вулиця в центрі столиці мала б носити його ім'я. У своїй промові Тищенко наголосив на символічності такого кроку та попросив громадськість підтримати його пропозицію.

Втім, реакція суспільства виявилася доволі неоднозначною і навіть іронічною. У коментарях користувачі соцмереж розділилися на два табори: одні підтримали, інші — жорстко розкритикували ініціативу. Наприклад, один глядач зазначив: "Правильно сказав, руськомірним під**** дупло порвало". Водночас інший коментатор відреагував різко: "Сходка див**бів сьогодні в повному обсязі".

Що пишуть українці під відео

Не обійшлося й без відвертого сарказму. Люди жартували, що депутат міг би сам змінити собі ім'я, наприклад, на "Катлєта", як його жартома прозвали українці. Ще одна користувачка з іронією зазначила, що це, мабуть, "найадекватніше, що він пропонував, тому і показали".

Дехто висловив більш стриману, але критичну позицію. Одна користувачка зауважила: "А через пару десятків років щось зміниться, знов перейменувати в наступного героя… Не чіпайте вже ту Банкову". Інші підкреслювали, що на тлі воєнного часу такі ініціативи виглядають як відволікання від реальних проблем. Так, одна з коментаторок написала, мовляв "просто важливе питання на цей час, всі питання вирішили тільки вулиці не перейменували".

Дехто ж узагалі назвав ідею відвертим піаром. У коментарях звучали думки на кшталт "як же не попіаритися" та "піарчик підвернувся".

Проте найгостріше відреагували ті, хто запропонував власні альтернативи. Наприклад, одна коментаторка написала: "Я пропоную Банкову перейменувати на Тищенка-неадеквата." А інший користувач жартома додав: "Давайте перейменуємо в Тищенка, зробивши деякі маніпуляції перед цим".

І хоча остаточне рішення ще не ухвалене, уже зараз зрозуміло: пропозиція щодо перейменування вулиці Банкової в Києві не залишила байдужим нікого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний депутат Андрій Гончаренко під час похорону Андрія Парубія прокоментував трагедію. Він висловив переконання, що підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельников був лише знаряддям у руках Кремля.