"Діляюся вперше": Тополя розповів, як вчинив після скандалу з Безуглою

Музикант розповів про долю збору на лікування нардепа

Фронтмен групи Антитіла Тарас Тополя повідомив, що звернувся до суду через заяви нардепа Мар’яни Безуглої. Причиною цього стали слова парламентаря про те, що співак "фейково мобілізувався і не служить у ЗСУ".

Про це Тополя розповів в інтерв’ю виданню Oboz.ua. Причиною звернення до Феміди став конфлікт, який розпочався після того, як російська ракета знищила квартиру музиканта.

"Я ділюся цим вперше – мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді" Тарас Тополя

Російська ракета зруйнувала квартиру родини Тополі наприкінці червня 2025 року, після чого Безугла написала у своїх соцмережах, що це "карма" за "фейкову службу". Музикант у відповідь відкрив збір на психіатричну діагностику та лікування для нардепа з альтернативою виділення коштів на лікування дітей загиблих бійців 130 батальйону.

Ми надіслали їй кілька офіційних листів про розподіл коштів, які збиралися на її діагностику та потенційне лікування. Вона відповіла, що хоче витратити ці кошти на інші потреби Тарас Тополя

Він додав, що оскільки Безугла відмовилася від діагностики, то кошти будуть направлені на лікування дітей, як і було заявлено у зборі. За його словами, інакше це було б шахрайством.

Як повідомлялося раніше, Безугла і раніше вирізнялася подібними заявами. Наприклад, до цього вона назвала загибель чоловіка у Києві під час атаки РФ "кармою", тому що він не служив, а навчався в університеті.