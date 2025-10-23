Чи може статися блекаут через удари по ГЕС: що кажуть експерти

Окупанти можуть влаштувати навіть не блекаут, а колапс енергетики

Російські окупанти планують влаштувати блекаут в Україні, розбалансувавши систему терактами на гідроелектростанціях. Ймовірність блекауту буде залежати від масштабів пошкодження енергетичної інфраструктури — та від того, наскільки ефективною буде протиповітряна оборона.

Що треба знати:

Україна вже проходила це у 2022 році: тоді був практично блекаут, зараз цього потрібно уникнути

Експерти не виключають можливості того, що блекаут все ж таки може настати

Ймовірний навіть сценарій довготривалого колапсу енергетики — блекаути будуть не на кілька годин, а на кілька днів, або навіть тижнів.

"Ми проходили це у 22-му році. У нас був практично блекаут, коли світло відключали на довгий час і побутовим, і промисловим споживачам", — пояснив Ігор Стукаленко, керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

За словами Стукаленка, повторення ситуації 2022 року можливо, але потрібно спробувати уникнути його. В першу чергу потрібен захист енергооб'єктів від "шахедів", які росіяни застосовують у величезних кількостях.

"Енергетики та збройні сили зроблять свою роботу для того, аби українці були зі світлом, з теплом і з газом у домівках", — запевняє нардеп Сергій Нагорняк.

Блекаут та навіть гірше

Водночас експерти не виключають того, що у випадку, якщо Росія продовжить методично та безкарно руйнувати українську енергетику, блекаут все ж таки станеться. Нова тактика тероризму, до якої вдався ворог — розбалансуванні лівого та правого берегів Дніпра — вкрай небезпечна. Якщо окупантам вдасться створити на сході критичний дефіцит генерації, коли на заході буде профіцит — доведеться знижувати потужність атомних електростанцій, головного виробника електроенергії в країні.

Своєю чергою, така ситуація може призвести до довготривалого колапсу енергетики. Блекаути будуть тривати не кілька годин, а кілька діб, або навіть кілька тижнів. При цьому ворогу для реалізації такого сценарію потрібно значно більше ракет, аніж для повного знищення української енергетики. Достатньо вибити половину генерації на сході, а потім знищити трансформаторні станції.

Докладніше про спроби російських окупантів вибити українські гідроелектростанції читайте в матеріалі "Телеграфа" "Росія хоче занурити Україну в суцільну темряву. Що означає нова тактика ударів по ГЕС і чи є загроза потопів".