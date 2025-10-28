Посилки з AliExpress та Temu подорожчають? У Раді хочуть запровадити мита проти Китаю та Індії

У Раді роздумують над підвищенням зарплат військовим

Україна може наслідувати приклад США і накласти мита на товари з Китаю та Індії. Отримані кошти спрямують на підвищення зарплат військовим.

Що потрібно знати:

Зарплати військовим можуть підняти у 2026 році

Уряду дали завдання знайти гроші

Україна може обкласти митами товари з Китаю для отримання додаткових коштів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. Повну версію розмови з політиком можна прочитати, перейшовши на посиланням.

За його словами, у Раді роздумують над підвищенням зарплат військовим. Для цього у бюджеті на 2026 рік, який уже був проголосований у першому читанні, була поправка, щоб дати завдання уряду щодо збільшення грошового забезпечення сектору безпеки на наступний рік.

"Побачимо, чи зможе уряд знайти кошти до другого читання і з яких джерел їх брати… Зараз ми маємо мінімалку – 20 тисяч гривень. Розуміємо, що її треба підвищити, як мінімум, до 30 тисяч. Мінімум! Щоб підвищити на ці 10 тисяч, то це потрібно знайти в бюджеті на 2026 рік 120 мільярдів гривень", — сказав Горбенко.

Одним із варіантів отримання додаткових коштів, про який уже подумують нардепи, за словами Горбенка, є мита. Ними планується обкласти товари з Китаю та Індії.

"Є пропозиція підвищити мита на китайські та індійські товари. Це не ноу-хау. Просто беремо приклад США. Якщо ми підвищимо мита на 10-20%, це якраз і будуть додаткові 120 мільярдів гривень надходжень, які ми зможемо направити на ЗСУ.", — сказав політик.

Варто зазначити, що у мережі заява нардепа "Телеграфу" вже викликала резонанс. Українці переживають, що у разі, якщо мита таки запровадять, то товари з Китаю та Індії можуть подорожчати. Відповідно замовлення з популярних майданчиків на кшталт Temu і AliExpress коштуватимуть дорожче.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп розповів, від чого залежатимуть мита проти Росії.