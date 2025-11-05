Не тільки светр Зайченка: нардеп дав три поради, які врятують від холоду взимку

Опалювальний сезон залежить від поведінки росіян

Светри, які радив українцям одягати голова "Укренерго" замість обігріву квартири до 22 градусів, краще далеко не ховати. Потрібно бути готовим до найгірших сценаріїв під час опалювального сезону 2025.

Про це заявив "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

Детальніше читайте у матеріалі: "Светр замість тепла: нардеп Семінський розповів, як пережити найважчий опалювальний сезон".

Семінський, коментуючи резонансну заяву Зайченка, порекомендував три пункти:

Не ховати далеко в шафу теплі светри;

Перевірити утеплення вікон,

Подбати про ліхтарики, пауербанки, інвертори та зарядні станції.

За його словами, успішність проходження опалювального сезону цього року залежатиме від інтенсивності ударів ворога та ступеня ураження енергооб’єктів.

"Як вони (росіяни) будуть себе поводити, які "червоні лінії" готові будуть перейти – сказати важко. Тому працюємо, готуємося у тому числі до найгірших сценаріїв", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому житлі буде найхолодніше взимку і чому