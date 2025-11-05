Не только свитер Зайченко: нардеп дал три совета, которые спасут от холода зимой

Отопительный сезон зависит от поведения россиян

Свитера, которые советовал украинцам одевать глава "Укрэнерго" вместо обогрева квартиры до 22 градусов, лучше далеко не прятать. Нужно быть готовым к худшим сценариям во время отопительного сезона 2025.

Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Детальнее читайте в материале: "Свитер вместо тепла: нардеп Семинский рассказал, как пережить самый тяжелый отопительный сезон".

Семинский, комментируя резонансное заявление Зайченко, порекомендовал три пункта:

Не прятать далеко в шкаф теплые свитера;

Проверить утепление окон,

Позаботиться о фонариках, пауэрбанках, инверторах и зарядных станциях.

По его словам, успешность прохождения отопительного сезона в этом году будет зависеть от интенсивности ударов врага и степени поражения энергообъектов.

"Как они (россияне) будут вести себя, какие "красные линии" готовы будут перейти — сказать сложно. Поэтому работаем, готовимся, в том числе и к худшим сценариям", — отметил нардеп.

