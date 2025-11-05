Не только свитер Зайченко: нардеп дал три совета, которые спасут от холода зимой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Отопительный сезон зависит от поведения россиян
Свитера, которые советовал украинцам одевать глава "Укрэнерго" вместо обогрева квартиры до 22 градусов, лучше далеко не прятать. Нужно быть готовым к худшим сценариям во время отопительного сезона 2025.
Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.
Детальнее читайте в материале: "Свитер вместо тепла: нардеп Семинский рассказал, как пережить самый тяжелый отопительный сезон".
Семинский, комментируя резонансное заявление Зайченко, порекомендовал три пункта:
- Не прятать далеко в шкаф теплые свитера;
- Проверить утепление окон,
- Позаботиться о фонариках, пауэрбанках, инверторах и зарядных станциях.
По его словам, успешность прохождения отопительного сезона в этом году будет зависеть от интенсивности ударов врага и степени поражения энергообъектов.
"Как они (россияне) будут вести себя, какие "красные линии" готовы будут перейти — сказать сложно. Поэтому работаем, готовимся, в том числе и к худшим сценариям", — отметил нардеп.
Напомним, ранее мы писали о том, в каком жилье будет холоднее всего зимой и почему