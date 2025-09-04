Водії-порушники сплатили в бюджет понад 700 мільйонів штрафів лише за півроку: документ

До кінця року сума ще зросте

Сотні камер автофіксації порушень правил дорожнього руху по всій країні за період з початку січня до кінця липня 2025 року принесли до державної казни сотні мільйонів гривень. І це лише частина штрафів для водіїв, які отримали "листи щастя" про притягнення до адміністративної відповідальності.

Українські водії сплатили до Державної скарбниці понад 712 мільйонів гривень штрафів за перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху. Ці цифри стосуються лише тих випадків, коли порушення зафіксували камери автоматичної фіксації. Такі дані надала Державна казначейська служба України у відповідь на офіційний запит "Телеграфу".

За інформацією, яку надала Державна казначейська служба України, водії сплатили 712 мільйонів 75 тисяч гривень штрафів. Це гроші, які потрапили до бюджету за кодом класифікації доходів 21081800 "Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". Період надходжень – з січня по липень 2025 року включно.

Відповідь держказначейської служби на запит "Телеграфу"

Варто зазначити, що названа сума відображає лише частину загальних доходів від штрафів за порушення ПДР. Поруч з камерами працюють й інші механізми стягнення штрафів за небезпечну їзду — ручна, відеофіксація патрульними, на стаціонарних постах, під час спецоперацій та рейдів.

