"Буду служить". Водитель Джоли вышел на связь после задержания ТЦК (видео)

Он сопровождал американскую звезду в Херсон, но на блокпосте его остановили

Водитель кортежа американской звезды Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, которого задержали 5 ноября, вышел на связь. Мужчина записал сторис, где прокомментировал задержание и доставку в ТЦК.

Что нужно знать:

Анджелина Джоли 5 ноября приезжала в Украину и посещала Херсон

Одного из людей кортежа в этот день задержали на блокпосте, им оказался Дмитрий

Мужчина рассказал, что о так называемой "бусификации" речь не идет

Как отметил Дмитрий, он уже вышел из ТЦК, где оказался после остановки на блокпосте во время сопровождения кортежа Джоли. По его словам, больше деталей сообщит позже.

"Все нормально. Никто ни от кого не убегал. Никого не задерживали. В целом расскажу о ситуации позже", — сказал Пищиков.

Дмитрий Пищиков

В то же время, как рассказал Дмитрий ТСН, он находится в учебном центре. По его словам, с ним все хорошо, но его "несколько возмутили действия ТЦК на блокпосте и некоторые после".

"План действий таков: пройти обучение и служить в армии", — говорит Пищиков.

По словам мужчины, полиция не смогла сразу ответить, почему его задержали, ведь с документами все было хорошо. Дмитрий Пищиков имел свежую ВЛК и удостоверение волонтера. Интересно, что во время поездки в Донецкую область проблем не было.

"Именно на этом блокпосте меня почему-то задержали без объяснения причин и попросили проехать с ними, чтобы уточнить некоторые нюансы. Обманным путем, выходит", — говорит Дмитрий в комментарии ТСН.

Анджелина Джоли в Украине

Напомним, что этот инцидент получил большую огласку из-за того, что сначала Пищикова называли охранником Джоли. А масла в этот огонь добавило видео, где актриса ходит по коридорам ТЦК. Однако в ведомстве тогда подчеркнули, что она не вмешивалась в ситуацию, а просто воспользовалась туалетом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали немало остроумных мемов на фоне визита Джоли в Украину.