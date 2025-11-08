Росія била дронами по Києву, серед цілей — склад з продуктами (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російські "шахеди" вдарили по Печерському району столиці.
Російські військові в ніч на 8 листопада вдарили по Києву дронами. Удар припав по Печерському району столиці. На місця зайнялась пожежа. Ціллю росіян стали продукти, як мали опинитись на полицях українських магазинів.
Що потрібно знати
- У ніч на 8 листопада росіяни атакували Київ дронами
- Удар припав по складу на Печерську — зайнялася масштабна пожежа
- Знищені вантажівки, пошкоджені будівлі та автівки поруч
Наслідки атаки зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На його фото з місця — понівечені автівки, вибиті вікна складу та харчі, обгорілі та розкидані згарищем.
На місці інциденту працювали рятувальники, уточнюється інформація про масштаби руйнувань.
Замість військових об’єктів, як зазвичай заявляє російська пропаганда, постраждали запаси продовольства — чергова "перемога" Росії над мирним життям українців.
Повідомляється, що внаслідок атаки згоріли чотири вантажівки, пошкоджено дві будівлі та автівки поруч.
Зазначимо, що не тільки продовольчій безпеці загрожують росіяни — вони також атакували енергетичну інфраструктуру. Через це в Києві вже кілька разів за добу вводили екстрені відключення світла. Загалом, під ударом в ніч на 8 листопада були також Дніпро, Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вдарили по складу ліків, знищивши величезний запас фармацевтичної продукції.