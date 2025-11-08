Росія била дронами по Києву, серед цілей — склад з продуктами (фоторепортаж)

Російські "шахеди" вдарили по Печерському району столиці.

Російські військові в ніч на 8 листопада вдарили по Києву дронами. Удар припав по Печерському району столиці. На місця зайнялась пожежа. Ціллю росіян стали продукти, як мали опинитись на полицях українських магазинів.

Що потрібно знати

У ніч на 8 листопада росіяни атакували Київ дронами

Удар припав по складу на Печерську — зайнялася масштабна пожежа

Знищені вантажівки, пошкоджені будівлі та автівки поруч

Наслідки атаки зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На його фото з місця — понівечені автівки, вибиті вікна складу та харчі, обгорілі та розкидані згарищем.

Наслідки російського удару по складу в Києві — згорілі вантажівки

Пошкоджені автівки на території складу після обстрілу

На місці інциденту працювали рятувальники, уточнюється інформація про масштаби руйнувань.

Розтрощені конструкції після нічного удару

Вантажні автомобілі, що згоріли під час обстрілу

Замість військових об’єктів, як зазвичай заявляє російська пропаганда, постраждали запаси продовольства — чергова "перемога" Росії над мирним життям українців.

Обплавлений пакунок з пляшками олії серед уламків

Підгорілі пачки зі стравами — наслідки російської атаки

Територія складу після пожежі, спричиненої дронами

Повідомляється, що внаслідок атаки згоріли чотири вантажівки, пошкоджено дві будівлі та автівки поруч.

Залишки харчів на місці пожежі

Машини постраждали різною мірою

Зазначимо, що не тільки продовольчій безпеці загрожують росіяни — вони також атакували енергетичну інфраструктуру. Через це в Києві вже кілька разів за добу вводили екстрені відключення світла. Загалом, під ударом в ніч на 8 листопада були також Дніпро, Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вдарили по складу ліків, знищивши величезний запас фармацевтичної продукції.