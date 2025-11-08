Россия била дронами по Киеву, среди целей — склад с продуктами (фоторепортаж)

Российские "шахеды" ударили по Печерскому району столицы.

Российские военные в ночь на 8 ноября ударили по Киеву дронами. Удар пришелся по Печерскому району столицы. На места загорелся пожар. Целью россиян стали продукты, как должны оказаться на полках украинских магазинов.

Что нужно знать

В ночь на 8 ноября россияне атаковали Киев дронами.

Удар пришелся по склад на Печерске — загорелся масштабный пожар

Уничтожены грузовики, повреждены здания и автомобили рядом

В склад, где хранились продукты

Последствия атаки зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На его фото с места — изуродованные автомобили, выбитые окна склада и продукты, обгоревшие и разбросанные пожарищем.

Последствия российского удара по складу в Киеве — сгоревшие грузовики

Поврежденные автомобили на территории склада после обстрела

На месте инцидента работали спасатели, уточняется информация о масштабах разрушений.

Разбитые конструкции после ночного удара

Сгоревшие грузовые автомобили при обстреле

Вместо военных объектов, как обычно заявляет российская пропаганда, пострадали запасы продовольствия – очередная "победа" России над мирной жизнью украинцев.

Обплавленный пакет с бутылками масла среди обломков

Подгоревшие пачки с блюдами — последствия российской атаки

Территория склада после пожара, вызванного дронами

Сообщается, что в результате атаки сгорели четыре грузовика, повреждены два здания и машины рядом.

Остатки продовольствия на месте пожара

Машины пострадали в разной степени

Отметим, что не только продовольственной безопасности угрожают россияне, они также атаковали энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Киеве уже несколько раз в сутки вводили экстренные отключения света. Под ударом в ночь на 8 ноября были также Днепр, Харьков, Сумы, Николаев, Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне ударили по складу лекарства, уничтожив огромный запас фармацевтической продукции.