Россия била дронами по Киеву, среди целей — склад с продуктами (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российские "шахеды" ударили по Печерскому району столицы.
Российские военные в ночь на 8 ноября ударили по Киеву дронами. Удар пришелся по Печерскому району столицы. На места загорелся пожар. Целью россиян стали продукты, как должны оказаться на полках украинских магазинов.
Что нужно знать
- В ночь на 8 ноября россияне атаковали Киев дронами.
- Удар пришелся по склад на Печерске — загорелся масштабный пожар
- Уничтожены грузовики, повреждены здания и автомобили рядом
- В склад, где хранились продукты
Последствия атаки зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На его фото с места — изуродованные автомобили, выбитые окна склада и продукты, обгоревшие и разбросанные пожарищем.
На месте инцидента работали спасатели, уточняется информация о масштабах разрушений.
Вместо военных объектов, как обычно заявляет российская пропаганда, пострадали запасы продовольствия – очередная "победа" России над мирной жизнью украинцев.
Сообщается, что в результате атаки сгорели четыре грузовика, повреждены два здания и машины рядом.
Отметим, что не только продовольственной безопасности угрожают россияне, они также атаковали энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Киеве уже несколько раз в сутки вводили экстренные отключения света. Под ударом в ночь на 8 ноября были также Днепр, Харьков, Сумы, Николаев, Запорожье.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне ударили по складу лекарства, уничтожив огромный запас фармацевтической продукции.