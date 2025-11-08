Укр

Россия била дронами по Киеву, среди целей — склад с продуктами (фоторепортаж)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дроны разбили склад с продуктами Новость обновлена 08 ноября 2025, 12:08
Дроны разбили склад с продуктами. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Российские "шахеды" ударили по Печерскому району столицы.

Российские военные в ночь на 8 ноября ударили по Киеву дронами. Удар пришелся по Печерскому району столицы. На места загорелся пожар. Целью россиян стали продукты, как должны оказаться на полках украинских магазинов.

Что нужно знать

  • В ночь на 8 ноября россияне атаковали Киев дронами.
  • Удар пришелся по склад на Печерске — загорелся масштабный пожар
  • Уничтожены грузовики, повреждены здания и автомобили рядом
  • В склад, где хранились продукты

Последствия атаки зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На его фото с места — изуродованные автомобили, выбитые окна склада и продукты, обгоревшие и разбросанные пожарищем.

Сгоревшие грузовики возле склада после российского обстрела в Киеве
Последствия российского удара по складу в Киеве — сгоревшие грузовики
Поврежденные автомобили на территории продовольственного склада
Поврежденные автомобили на территории склада после обстрела

На месте инцидента работали спасатели, уточняется информация о масштабах разрушений.

Разрушенный склад после атаки
Разбитые конструкции после ночного удара
Сгорела техника после атаки
Сгоревшие грузовые автомобили при обстреле

Вместо военных объектов, как обычно заявляет российская пропаганда, пострадали запасы продовольствия – очередная "победа" России над мирной жизнью украинцев.

Обплавленный пакет с бутылками масла среди обломков
Обплавленный пакет с бутылками масла среди обломков
Обгоревшие остатки продовольствия на уничтоженном складе
Подгоревшие пачки с блюдами — последствия российской атаки
Выгоревшая территория склада после российского обстрела
Территория склада после пожара, вызванного дронами

Сообщается, что в результате атаки сгорели четыре грузовика, повреждены два здания и машины рядом.

Остатки продовольствия на уничтоженном складе
Остатки продовольствия на месте пожара
Грузовик с разбитым стеклом
Машины пострадали в разной степени

Отметим, что не только продовольственной безопасности угрожают россияне, они также атаковали энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Киеве уже несколько раз в сутки вводили экстренные отключения света. Под ударом в ночь на 8 ноября были также Днепр, Харьков, Сумы, Николаев, Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне ударили по складу лекарства, уничтожив огромный запас фармацевтической продукции.

Теги:
#Киев #Продукты #Обстрелы #Шахед