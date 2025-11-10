У 87 років у нього народився син: що відомо про найстарішого батька України та його родину (фото)

Георгій та його молодший син потрапили до Книги рекордів України

У віці 80 років померла найстаріша мати України Валентина Підвербна, а найстаршого батька країни не стало ще у 2007 році. Проте рекорд Георгія Лахновського, який став татом у 87 років, досі залишається неперевершеним.

Що відомо:

Найстарішим батьком України став мешканець Херсонської області Георгій Лахновський, у якого у 87 років народився четвертий син

Чоловік помер у 2007 році, але досі зберігає за собою титул "найстарішого батька" у Книзі рекордів України

Як виглядав найстаріший батько України й що про нього відомо

Житель Херсонської області Георгій Лахновський прославився на всю Україну, ставши батьком уп’яте у віці 87 років. Він народився у Херсоні, пройшов Другу світову війну та з 1964 року жив у селі Качкарівка.

Найстаріший батько України Георгій Лахновський

Від першого шлюбу чоловік виховував четверо дітей: доньку Ганну та трьох синів: Леоніда, Віталія та Юрія. Після смерті дружини Георгій довго жив один, а пізніше зустрів жінку на ім’я Валентина, яка була молодша за нього на 51 рік. Саме вона подарувала чоловікові п’ятого сина, якого назвали Анатолієм.

Як виглядав найстаріший батько України

Коли в селі дізналися про народження дитини, багато хто не повірив, що хлопчик справді син літнього Георгія. Однак чоловік не звертав на це уваги й всі сумніви розвіялися, коли Толік підріс і став схожим на батька.

Анатолій Лахновський

Може, комусь і спадали на думку сумніви. Тож нехай зараз на нас подивляться: ми ж із Толиком — одне обличчя. Тільки сліпий схожості не помітить Георгій Лахновський

Попри вік, Георгій дуже радів пізньому батьківству і мріяв дожити до того дня, коли зможе відвести сина до школи. Але доля розпорядилася інакше. У 2007 році Лахновський помер, коли молодшому синові було лише чотири роки.

Сім’я Георгія Лахновського

\

Після смерті його молода дружина Валентина, яка страждала на алкогольну залежність, знову почала пити, і маленького Толіка забрала до себе в Херсон донька Георгія. Згодом через сімейні труднощі дитину віддали до інтернату, потім її усиновили й разом із новою родиною Анатолій був учасником шоу "Говорити Україна" у 2014 році.

Дружина Георгія Лахновського Валентина

Під час передачі представниця Національного реєстру рекордів України вручила хлопчику сертифікат "Син найстарішого батька в Україні", також він отримав сертифікат рекорду замість свого батька — "Найстаріший чоловік, що став батьком".

Анатолій Лахновський отримав сертифікат Книги рекордів України

У ЗМІ писали, що у результаті вихованням хлопчика займалася сім’я одного зі старших братів по батькові. У 2025 році Анатолію Лахновському виповнилося 22 роки, але як склалася його доля і де він зараз – невідомо.

Як виглядав Анатолій Лахновський у 2014 році

