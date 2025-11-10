В 87 лет у него родился сын: что известно о самом старом отце Украины и его семье (фото)

Георгий и его младший сын попали в Книгу рекордов Украины

В возрасте 80 лет скончалась самая пожилая мать Украины Валентина Подвербная, а самого старшего отца страны не стало еще в 2007 году. Тем не менее рекорд Георгия Лахновского, ставшего папой в 87 лет, до сих пор остается непревзойденным.

Что известно:

Самым старым отцом Украины стал житель Херсонской области Георгий Лахновский, у которого в 87 лет родился четвертый сын

Мужчина скончался в 2007 году, но до сих пор сохраняет за собой титул "самого старого отца" в Книге рекордов Украины

Как выглядел самый старый отец Украины и что о нем известно

Житель Херсонской области Георгий Лахновский прославился на всю Украину, став отцом в пятый раз в возрасте 87 лет. Он родился в Херсоне, прошел Вторую мировую войну и с 1964 года жил в селе Качкаровка.

Самый старый отец Украины Георгий Лахновский

От первого брака мужчина воспитывал четверо детей: дочь Ганну и троих сыновей: Леонида, Виталия и Юрия. После смерти супруги Георгий долго жил один, а позже встретил женщину по имени Валентина, которая была младше его на 51 год. Именно она и подарила мужчине пятого сына, которого назвали Анатолием.

Как выглядел самый старый отец Украины

Когда в селе узнали о рождении ребенка, многие не поверили, что мальчик действительно сын пожилого Георгия. Однако мужчина не обращал на это внимания и все сомнения развеялись, когда Толик подрос и стал похожим на отца.

Анатолий Лахновский

Может, кому-то и приходили в голову сомнения. Так пусть сейчас на нас посмотрят: мы же с Толиком — одно лицо. Только слепой сходства не заметит Георгий Лахновский

Несмотря на возраст, Георгий очень радовался позднему отцовству и мечтал дожить до того дня, когда сам сможет отвести сына в школу. Но судьба распорядилась иначе. В 2007 году Лахновский умер, когда младшему сыно было всего четыре года.

Семья Георгия Лахновского

\

После смерти его молодая супруга Валентина, страдавшая алкогольной зависимостью, снова начала пить, и маленького Толика забрала к себе в Херсон дочь Георгия. Впоследствии из-за семейных трудностей ребенка отдали в интернат, затем его усыновили и вместе с новой семьей Анатолий был участником шоу "Говорить Украина" в 2014 году.

Жена Георгия Лахновского Валентина

Во время передачи представительница Национального реестра рекордов Украины вручила мальчику сертификат "Сын самого старого отца в Украине", также он получил сертификат рекорда вместо своего отца — "Самый старший человек, который стал отцом".

Анатолий Лахновский получил сертификат Книги рекордов Украины

В СМИ писали, что в итоге воспитанием мальчика занималась семья одного из старших братьев по отцу. В 2025 году Анатолию Лахновскому исполнилось 22 года, но как сложилась его судьба и где он сейчас — неизвестно.

Как выглядел Анатолий Лахновский в 2014 году

"Телеграф" писал ранее, что самый высокий человек мира жил в Украине и умер в 44 года. Памятник "великану" открыли на его родине.