В Україні цибулю переорюють на полях: чому її не можуть роздати нужденним безкоштовно

Із овочом цього року існує низка труднощів

Цього року в Україні фермери переорюють цибулю на полях, бо збирати її просто немає сенсу. Цей варіант виявився простішим, ніж навіть здати овоч на переробку.

Що потрібно знати:

В Україні значно впали ціни на цибулю у 2025 році. Причини — надвиробництво, погана якість, проблеми зі збором

Переорати цибулю на полях простіше і дешевше, ніж її переробити

Людей не можуть запросити безкоштовно збирати цибулю, бо це викличе нові проблеми

Про це директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Деякі популярні овочі стали майже безкоштовними: чому це не привід радіти і чого чекати" .

Експерт пояснює, що при здачі цибулі на переробку може виникнути низка проблем, через які простіше її просто переорати на полі.

Все є, все перероблене. Скільки на переробку можуть взяти? Взяти можуть по 2 гривні. І зібрати – тільки 2 гривні на людей". Плюс доставка – ще 1,50 гривні. А потім можуть відмовити: "А що ти таке привіз? Вона не підходить, бо трішки мілкувата. Мені треба крупну на переробку – калібр від 7+ см. Забирай". І виникає питання: де викинути? А тобі кажуть — щоб викинути, треба заплатити 10 тисяч гривень каже співрозмовник.

Ціни на цибулю в українських магазинах. Інфографіка: "Телеграф"

У такому разі виникає логічне питання — чому не запросити людей збирати цибулю безплатно? Однак Сасько пояснив, що від цього теж може бути низка неприємностей.

Це ще гірше буде. Якщо людям так зробити, то вони приїдуть і ще так насмітять, що після них ще треба повбирати". Пляшки, стаканчики, пакети, бутерброди – все залишається на полі каже Сасько.

