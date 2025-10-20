Ніколи не лишайте це поруч з цибулею. Агроном розкрив секрети зберігання

Є кілька правил, які допоможуть цибулі до літа залишатися свіжою

Осінь — час збору врожаю, важливо не лише виростити його, але й правильно зберігати. Кожен овоч має свої вимоги до "зимівлі" — розповідаємо, як зберігати цибулю.

Якщо овоч зберігати неправильно, він почне проростати та гнити. Секрети зберігання цибулі у Facebook розповів агроном Ярослав Мазур.

Сортування та просушування

Для тривалого зберігання треба відбирати лише суху та зрілу цибулю без пошкоджень. М’яку або пророслу треба відкласти. Цибулини, які підуть на зберігання треба ретельно підсушити, залишивши на 10–14 днів у теплому провітрюваному місці. Шийка має бути повністю сухою.

Температура та вологість

Головний секрет — відсутність перепадів температури. Найкраще цибуля зберігається при +1…+3 градусах, або навпаки — у теплому сухому приміщенні з температурою на рівні +18…+22 градуси. Оптимальна вологість — 60–70%, якщо показник буде вищим, цибуля почне гнити.

Як зберігати та що не можна класти поруч

Цибуля в косах

Цибуля має "дихати", тому зберігають її у сітках, панчохах або плетених косах. В жодному разі не можна лишати її у поліетиленових пакетах. Також підійдуть дерев’яні ящики з вентиляцією. Агроном радить не зберігати цибулю поруч із картоплею — вона підвищує вологість, і цибуля швидше псується.

