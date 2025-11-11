В Украине лук перепахивают на полях: почему его не могут раздать нуждающимся бесплатно

С овощем в этом году существует ряд трудностей

В этом году в Украине фермеры перепахивают лук на полях, потому как собирать его попросту нет смысла. Этот вариант оказался проще, чем даже сдать овощ на переработку.

Что нужно знать:

В Украине значительно упали цены на лук в 2025 году. Причины — перепроизводство, плохое качество, проблемы со сбором

Перепахать лук на полях проще и дешевле, чем его переработать

Людей не могут пригласить бесплатно собирать лук, потому как это вызовет новые проблемы

Об этом директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько рассказал "Телеграфу".

Эксперт объясняет, что при сдаче лука на переработку может возникнуть ряд проблем, из-за которых проще его просто перепахать на поле.

Все есть, все переработано. Сколько на переработку могут взять? Взять могут по 2 гривны. И собрать – только 2 гривны на людей. Плюс доставка – еще 1,50 грн. А потом могут отказать: "А что ты такое привез? Он не подходит, потому что немного мелковат. Мне нужен крупный на переработку – калибр от 7+ см. Забирай. И возникает вопрос: где выбросить? А тебе говорят — чтобы выбросить, нужно заплатить 10 тысяч гривен говорит собеседник.

Цены на лук в украинских магазинах. Инфографика: "Телеграф"

В таком случае возникает логичный вопрос — почему не пригласить людей собирать лук бесплатно? Однако Сасько пояснил, что от этого тоже может быть ряд неприятностей.

Это еще хуже будет. Если людям так сделать, то они приедут и так намусорят, что после них еще надо понабирать". Бутылки, стаканчики, пакеты, бутерброды – все остается на поле говорит Сасько.

