Розкіш чи колгосп? Під Києвом продають будинки "Пшонка-style" за мільйони доларів (фото)

Інтер’єр нагадує швидше музей, ніж звичайне житло

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом продають будинки для шанувальників розкоші. Виблискуюча кришталева люстра, меблі з позолотою, штори з бахромою створюють атмосферу домашнього "палацу" або "Пшонки-style".

Що потрібно знати:

Вартість будинків — 1 і 2,2 млн доларів

Обидва будинки всередині буквально усіяні "золотом"

В одному з будинків шість кімнат та три поверхи, в іншому — два поверхи та ще три поверхи під землею, де є кімнати під бомбосховища

Відповідні оголошення було опубліковано на сайті Rieltor.ua. Вартість одного з будинків – 1 мільйон доларів, а ціна другого – 2,2 мільйона доларів. "Телеграф" у цьому матеріалі розповість про них докладніше.

Будинок за $1 млн

Будинок із ремонтом загальною площею 541 кв.м. У ньому три поверхи та шість кімнат. Всередині будинку є басейн, сауна, більярдна, винна кімната, а також є тераса. У вітальні — камін, що діє.

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за мільйон доларів

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за мільйон доларів

Ділянка – 25 соток. Два фасадні заїзди, паркування мінімум на 6-8 машин з можливістю збільшення паркувальних місць, окрема будівля для охорони та обслуговуючого персоналу на два поверхи з окремою площею, близько 60 кв.м. Також є барбекю з кімнатою відпочинку на мансарді.

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за мільйон доларів

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за мільйон доларів

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за мільйон доларів

Чим облаштовано будинок:

ТБ

Кабельне ТБ

Автономна електроенергія – генератор

Шафа

Холодильник

Ліжко

Пральна машина

Мікрохвильова піч

Кондиціонер

Сигналізація

Супутникове ТБ

Лічильники

Сейф

Душова кабіна

Посудомийна машина

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за мільйон доларів

Будинок за $2,2 млн

Загальна площа будинку – 1000 кв.м. Площа ділянки – 30 соток. У будинку два поверхи та ще три поверхи під землею. На -1 поверсі — ванна кімната та різні приміщення, на -2 поверсі — басейн, хаммам, сауна та спортзал, а на -3 поверсі — п’ять кімнат під бомбосховища.

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за 2,2 млн доларів

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за 2,2 млн доларів

Основний будинок: 2 гостьові зали на двох поверхах, кухня-їдальня, ігровий дитячий зал, вітальня з каміном, більярдна кімната, дитяча, кабінет, спа-зона, кабінет косметології, чотири спальні та вбиральні кімнати. Усі спальні, кабінет та гостьовий зал мають вихід на тераси.

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за 2,2 млн доларів

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за 2,2 млн доларів

Автор оголошення стверджує, що в будинку встановлені італійські меблі

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за 2,2 млн доларів

У Петропавлівській Борщагівці продають будинок за 2,2 млн доларів

Звідки пішов мем "Пшонка-style"

Це сатиричний термін, який описує буквально став синонімом несмаку в інтер’єрі.

Сама назва походить від прізвища колишнього українського генпрокурора Віктора Пшонки, який прославився своєю любов’ю до золота. Після втечі чиновника часів Януковича з країни у 2014 році, у його будинку у Гореничах виявили чимало цінностей. Але увагу людей більше прикував абсолютний несмак в інтер’єрі.

За позолоту на практично всіх предметах інтер’єру, які здебільшого зовсім не поєднувалися між собою, це "творіння" і отримало назву "Пшонка-style".

Як виглядає всередині особняк Віктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Як виглядає всередині особняк Віктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі продають розкішний палац на узбережжі моря. Будинок збудований з "преміальних матеріалів, привезених із різних куточків світу". В прикрасі використано мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю.