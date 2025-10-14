Золота мозаїка та тонни мармуру: як виглядає вілла у Криму, де прописаний Труханов (фото)

Особняк на чотири поверхи, де прописаний Труханов, вражає своєю розкішшю

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства через підтверджену наявність російського. Вже назвали три імені, серед яких мер Одеси Геннадій Труханов. І хоча одіозний чиновник заявив, що інформація про його російське громадянство є "черговою провокацією", у СБУ повідомили, що Труханов є громадянином РФ.

Що потрібно знати:

Президент України підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова

СБУ підтвердила наявність у нього громадянства РФ та оприлюднила документи з його пропискою в окупованому Криму

Будівля за адресою прописки Труханова виставлена на продаж за 280 млн рублів (понад $3,5 млн) і є розкішною віллою площею 677 кв м із ділянкою 17 соток

У Службі безпеки України також оприлюднили фото документів, що підтверджують отримання громадянства РФ, один із яких зацікавив "Телеграф". На ньому вказано прописку Труханова в окупованому Криму.

Як випливає з матеріалів перевірки паспорта громадянина Російської Федерації Геннадія Труханова, його прописано за адресою: Ялта міський округ, смт Массандра, вул. Миру, 31.

Дані перевірки паспорта Труханова, оприлюднені СБУ

Массандра — невеликий пригород Ялти з розвиненою курортною інфраструктурою, парками та виноробним комбінатом "Массандра" з його знаменитими підвалами та винною колекцією. Вулиця Миру розташована в житловій частині селища, в кроковій доступності від санаторіїв та винних об’єктів.

Цікаво, що зараз будівля за вказаною адресою виставлена на продаж на російських сайтах нерухомості. Власник хоче отримати за нього 280 млн рублів, тобто більше ніж 3,5 млн доларів США. Чому ціна цього будинку така висока?

В оголошенні йдеться про те, що загальна площа вілли становить 677 квадратних метрів, а ділянка, на якій вона розташована, займає 17 соток. Будинок включає чотири рівні та обладнаний власним ліфтом. Після нещодавнього ремонту та повного меблювання у приміщеннях ніхто не проживав.

Будинок Труханова у Криму

На нижньому рівні розташований просторий SPA-комплекс, оформлений із винятковою увагою до деталей. Тут — російська лазня з арктичної сосни кело, привезеної з Лапландії, та справжній турецький хамам із мозаїкою, інкрустованою золотом. Комплекс доповнюють тропічний душ у золотому виконанні, купіль з льодогенератором та бар із нікельованими фасадами. Меблі виконані з морської шкіри, як на елітних яхтах, що гарантує довговічність та бездоганний зовнішній вигляд.

На першому поверсі розташована нова вітальня з каміном, що діє, для якого використано близько двох тонн флорентійського мармуру. Тут же — їдальня та кухня у сучасному варіанті стилю французький прованс. Між ними — вишуканий дерев’яний портал із вбудованою нішею для начиння та винним холодильником. Кухонні фасади виконані з масиву, стільниці – з натурального мармуру. Є острів із гнучким змішувачем та подрібнювачем відходів. З кухні та їдальні передбачено вихід у зону басейну та літньої кухні. Також на цьому рівні розміщено дві просторі гостьові спальні.

Другий поверх відведено під чотири майстер-спальні з окремими санвузлами та терасу з видом на виноградники, готель "Ялта-Інтурист" та море. У всіх спальнях та ванних кімнатах встановлені теплі підлоги з можливістю регулювання температури.

На третьому рівні розташовані дві додаткові спальні для гостей або персоналу, тренажерний зал, російський більярд, зона для настільного тенісу та тераса з панорамним видом.

Всі двері та меблі в будинку виготовлені з цінних порід дерева, а вікна та фурнітура – виключно європейського виробництва. Простір навколо басейну та саду викладено італійським травертином, який не нагрівається навіть у спеку. Переливний басейн площею 15 квадратів та глибиною 1,9 м облицьований італійською мозаїкою.

На ділянці також розташований двоповерховий будинок для персоналу площею 120 квадратів — з кімнатами для проживання, охорони та обслуговуючого персоналу, приміщенням для зберігання інвентарю та постом відеоспостереження. Є гараж на три автомобілі та технічна зона.

Крім фото шикарного житла агентства нерухомості також опублікували плани його планування.

Нагадаємо, ім’я Геннадія Труханова неодноразово фігурувало у гучних корупційних справах. У 2017 році НАБУ повідомило його про підозру у зловживанні службовим становищем у рамках так званої "справи Краяна". 2023 року Труханова навіть відправляли до слідчого ізолятора, де він пробув один день. Потім за нього внесли заставу у розмірі 13,42 млн гривень.