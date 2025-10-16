Позбувся санкцій і закохався в Росії: куди зник ексгенпрокурор часів Януковича Пшонка (фото)

Пшонка стала символом корупції в Україні

У 2014 році після втечі експрезидента Віктора Януковича до Росії за ним слідом вирушили і його прихильники. Серед них колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник, а також скандальний ексгенпрокурор Віктор Пшонка.

Що потрібно знати:

Віктор Пшонка обіймав посаду генерального прокурора у команді Віктора Януковича, а потім слідом за ним втік до Росії

Ексгенпрокурор позбувся санкцій Євросоюзу і зустрів у Росії нове кохання

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про життя колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Ми дізналися деякі деталі.

Віктор Пшонка обіймав посаду генерального прокурора України та вважався однією з ключових фігур режиму Віктора Януковича, його своєрідною "тіньовою рукою" у правоохоронній системі.

Віктор Пшонка та Віктор Янукович

Після подій Майдану у 2014 році Пшонка, як і Янукович з іншими соратниками, втік до Росії. За інформацією за 2023 рік, він знаходився на території РФ і не залишав її, ймовірно, проживаючи неподалік колишнього президента в підмосковній Рубльовці.

Віктор Пшонка втік до Росії

Ексгенпрокурора було оголошено в розшук за звинуваченнями в корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданням державних коштів.

З документів Європейського суду у Люксембурзі також стало відомо, що колишній генпрокурор є громадянином Росії. У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти колишніх українських чиновників, у тому числі Віктора Пшонки.

Віктор Пшонка став символом корупції в Україні

Але у 2023 році, як писало видання Bloomberg, ексгенпрокурор виграв судовий процес у Європейському союзі та позбувся санкцій для себе та свого сина Артема.

Віктор Пшонка позбувся санкцій ЄС

Зазначимо також, що 71-річний Віктор Пшонка пішов від своєї дружини Ольги до московської світської левиці Марії Лоренцо. За чутками, ексгенпрокурор зустрів жінку на одній із вечірок, і вона одразу справила на нього сильне враження, з’явившись у костюмі співробітника поліції. Інформацію про нове кохання колишнього українського чиновника у 2014 році поширив Антон Геращенко, який, за його словами, перевіряв її ще раз через джерела, близькі до Януковича і Пшонки.

Нове кохання Віктора Пшонки

