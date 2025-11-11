Роскошь или колхоз? Под Киевом продают дома "Пшонка-style" за миллионы долларов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Интерьер напоминает скорее музей, чем обычное жильё
В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом продают дома для любителей роскоши. Сверкающая хрустальная люстра, мебель с позолотой, шторы с бахромой создают атмосферу домашнего "дворца" или "Пшонки-style".
Что нужно знать:
- Стоимость домов — 1 и 2,2 млн долларов
- Оба дома внутри буквально усеяны "золотом"
- В одном из домов шесть комнат и три этажа, в другом — два этажа и еще три этажа под землей, где есть комнаты под бомбоубежища
Соответствующие объявления были опубликованы на сайте Rieltor.ua. Стоимость одного из домов — 1 миллион долларов, а цена второго — 2,2 миллиона долларов. "Телеграф" в этом материале расскажет о них подробнее.
Дом за $1 млн
Дом с ремонтом общей площадью 541 кв.м. В нем три этажа и шесть комнат. Внутри дома бассейн, сауна, бильярдная, винная комната, а также есть терраса. В гостиной — действующий камин.
Участок — 25 соток. Два фасадных заезда, парковка минимум на 6-8 машин с возможностью увеличения парковочных мест, отдельное здание для охраны и обслуживающего персонала в два этажа с отдельной площадью, около 60 кв.м. Также есть барбекю с комнатой отдыха на мансарде.
Чем обустроен дом:
- Телевизор
- Кабельное ТВ
- Автономная электроэнергия – генератор
- Шкаф
- Холодильник
- Кровать
- Стиральная машина
- Микроволновка
- Кондиционер
- Сигнализация
- Спутниковое ТВ
- Счетчики
- Сейф
- Душевая кабина
- Посудомоечная машина
Дом за $2,2 млн
Общая площадь дома — 1000 кв.м. Площадь участка — 30 соток. В доме два этажа и еще три этажа под землей. На -1 этаже — ванная комната и различные помещения, на -2 этаже — бассейн, хаммам, сауна и спортзал, а на -3 этаже — пять комнат под бомбоубежища.
Основной дом: 2 гостевых зала на двух этажах, кухня-столовая, игровой детский зал, гостиная с камином, бильярдная комната, детская, кабинет, спа-зона, кабинет косметологии, четыре спальни и гардеробные комнаты. Все спальни, кабинет и гостевой зал имеют выход на террасы.
Автор объявления утверждает, что в доме установлена итальянская мебель
Откуда пошел мем "Пшонка-style"
Это сатирический термин, который описывает буквально стал синонимом безвкусицы в интерьере.
Само название пошло от фамилии бывшего украинского генпрокурора Виктора Пшонки, который прославился своей любовью к золоту. После побега чиновника времен Януковича из страны в 2014 году, в его доме в Гореничах обнаружили немалое количество ценностей. Но внимание людей больше приковал абсолютная безвкусица в интерьере.
За позолоту на практически всех предметах интерьера, которые в большинстве случаев совсем не сочетались между собой, это "творение" и получило название "Пшонка-style".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе продают роскошный дворец на побережье моря. Дом построен из "премиальных материалов, привезенных из разных уголков мира". В украшении использованы мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня.