Роскошь или колхоз? Под Киевом продают дома "Пшонка-style" за миллионы долларов (фото)

Интерьер напоминает скорее музей, чем обычное жильё

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом продают дома для любителей роскоши. Сверкающая хрустальная люстра, мебель с позолотой, шторы с бахромой создают атмосферу домашнего "дворца" или "Пшонки-style".

Что нужно знать:

Стоимость домов — 1 и 2,2 млн долларов

Оба дома внутри буквально усеяны "золотом"

В одном из домов шесть комнат и три этажа, в другом — два этажа и еще три этажа под землей, где есть комнаты под бомбоубежища

Соответствующие объявления были опубликованы на сайте Rieltor.ua. Стоимость одного из домов — 1 миллион долларов, а цена второго — 2,2 миллиона долларов. "Телеграф" в этом материале расскажет о них подробнее.

Дом за $1 млн

Дом с ремонтом общей площадью 541 кв.м. В нем три этажа и шесть комнат. Внутри дома бассейн, сауна, бильярдная, винная комната, а также есть терраса. В гостиной — действующий камин.

В Петропавловской Борщаговке продают дом за миллион долларов

Участок — 25 соток. Два фасадных заезда, парковка минимум на 6-8 машин с возможностью увеличения парковочных мест, отдельное здание для охраны и обслуживающего персонала в два этажа с отдельной площадью, около 60 кв.м. Также есть барбекю с комнатой отдыха на мансарде.

Чем обустроен дом:

Телевизор

Кабельное ТВ

Автономная электроэнергия – генератор

Шкаф

Холодильник

Кровать

Стиральная машина

Микроволновка

Кондиционер

Сигнализация

Спутниковое ТВ

Счетчики

Сейф

Душевая кабина

Посудомоечная машина

Дом за $2,2 млн

Общая площадь дома — 1000 кв.м. Площадь участка — 30 соток. В доме два этажа и еще три этажа под землей. На -1 этаже — ванная комната и различные помещения, на -2 этаже — бассейн, хаммам, сауна и спортзал, а на -3 этаже — пять комнат под бомбоубежища.

В Петропавловской Борщаговке продают дом за 2,2 млн долларов

Основной дом: 2 гостевых зала на двух этажах, кухня-столовая, игровой детский зал, гостиная с камином, бильярдная комната, детская, кабинет, спа-зона, кабинет косметологии, четыре спальни и гардеробные комнаты. Все спальни, кабинет и гостевой зал имеют выход на террасы.

Автор объявления утверждает, что в доме установлена итальянская мебель

Откуда пошел мем "Пшонка-style"

Это сатирический термин, который описывает буквально стал синонимом безвкусицы в интерьере.

Само название пошло от фамилии бывшего украинского генпрокурора Виктора Пшонки, который прославился своей любовью к золоту. После побега чиновника времен Януковича из страны в 2014 году, в его доме в Гореничах обнаружили немалое количество ценностей. Но внимание людей больше приковал абсолютная безвкусица в интерьере.

За позолоту на практически всех предметах интерьера, которые в большинстве случаев совсем не сочетались между собой, это "творение" и получило название "Пшонка-style".

Как выглядит внутри особняк Виктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

