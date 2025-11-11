Приховував свою дружину та трьох дітей від публіки: що відомо про сім’ю померлого екснардепа Балашова

Геннадій Балашов у соцмережах показував лише одну свою дочку

У вівторок, 11 листопада, стало відомо про смерть колишнього українського нардепа Геннадія Балашова. У нього залишилася дружина Наталія та троє дітей, яких він намагався захистити від уваги публіки.

Що відомо:

Геннадій Балашов був депутатом Верховної Ради, але перебував у розшуку в Україні та помер на чужині

Український політик був одружений і в нього залишилося троє дітей, які ведуть закритий спосіб життя

Що відомо про дружину та дітей померлого Геннадія Балашова

Український політик Геннадій Балашов намагався не поширюватися про особисте життя, тому про його дружину та спадкоємців у відкритому доступі мало інформації.

Геннадій Балашов помер у 65 років

Відомо, що дружину померлого екснардепа звати Наталя, і вона працювала викладачем англійської мови. У шлюбі у них народилося троє дітей: син Геннадій та дочки Дарія та Юлія. У 2014 році в інтерв’ю Балашов ділився деякими моментами особистого життя:

Ми — звичайна сім’я. Діти мають багато свободи. У них життя теж пов’язане на регулярності: школа, басейн, англійська, шахи. Ми вдома з дружиною говоримо про гроші, не соромлячись, тому діти виховані на грошах. Геннадій Балашов

У сім’ї, за словами політика, за фінанси відповідала дружина Наталія, а його головне завдання було забезпечувати дохід:

Я не керую фінансами – дружина керує. Вона бере максимум, а далі – керує ними як хоче. Моє завдання – щоб надходження були. Постійні. Тому я завжди у пошуку. Геннадій Балашов

Згідно з декларацією за 2019 рік, дружина Балашова володіла квартирою у Києві та кілька квартир перебували у розпорядженні його спадкоємців. Дохід дружини від підприємницької діяльності на той момент складав 370 тисяч гривень.

Його доньку Юлію було зареєстровано під прізвищем Кулагіна, її прибуток від підприємницької діяльності становив 175 тисяч гривень. У 2014 році Юлія була кандидатом у народні депутати України від партії батька "5.10". Також у списку членів партії був зазначений Кулагін Ярослав, можливо, зять Балашова.

Геннадій Балашов був лідером партії "5:10"

В інтернеті також є інформація, що Кулагіна Юлія Геннадіївна є власницею ТОВ "Юридична компанія", яка знаходиться у Києві.

Про сина українського політика нічого невідомо. Щодо доньки Дарії, то лише її фотографіями у соціальних мережах ділився Геннадій Балашов. Згідно з інформацією з його сторінки у Facebook, Дар’я серйозно захоплювалася хімією і після закінчення школи у Києві вирушила вчитися до США. Дівчина писала есе для провідних американських університетів, уривками яких Балашов ділився зі своїми підписниками. Цього року Дар’ї виповнилося 22 роки.

Дочка Дар’я політика Геннадія Балашова

Геннадій Балашов разом із дочкою Дарією

Після виїзду з України, де було заарештовано його майно, політик мешкав у Флориді (США), ймовірно, зі своєю дружиною. Але інформацією про сім’ю він не ділився і не "світив" її у соціальних мережах.

Геннадій Балашов останні кілька років жив у США

