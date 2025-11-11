Скрывал свою жену и троих детей от публики: что известно о семье умершего экс-нардепа Балашова

Геннадий Балашов в соцсетях показывал только одну свою дочь

Во вторник, 11 ноября, стало известно о смерти бывшего украинского нардепа Геннадий Балашова. У него осталась жена Наталья и трое детей, которых он старался оградить от внимания публики.

Что известно:

Геннадий Балашов был депутатом Верховной Рады, но находился в розыске в Украине и умер на чужбине

Украинский политик был женат и у него осталось трое детей, которые ведут закрытый образ жизни

Что известно о жене и детях умершего Геннадия Балашова

Украинский политик Геннадий Балашов старался не распространяться о личной жизни, поэтому о его жене и наследниках в открытом доступе мало информации.

Геннадий Балашов умер в 65 лет

Известно, что жену умершего экс-нардепа зовут Наталья и она работала преподавателем английского языка. В браке у них родилось трое детей: сын Геннадий и дочери Дарья и Юлия. В 2014 году в интервью Балашов делился некоторыми моментами личной жизни:

Мы обычная семья. У детей много свободы. У них жизнь тоже завязана на регулярности: школа, бассейн, английский, шахматы. Мы дома с женой говорим о деньгах не стесняясь, поэтому дети воспитаны на деньгах. Геннадий Балашов

В семье, по словам политика, за финансы отвечала жена Наталья, а его главной задачей было обеспечивать доход:

Я не управляю финансами – жена управляет. Она берёт по максимуму, а дальше – управляет ими как хочет. Моя задача – чтобы поступления были. Постоянные. Поэтому я всегда в поиске. Геннадий Балашов

Согласно декларации за 2019 год, жена Балашова владела квартирой в Киеве и несколько квартир находились в распоряжении его наследников. Доход супруги от предпринимательской деятельности на тот момент составлял 370 тысяч гривен.

Его дочь Юлия была зарегистрирована под фамилией Кулагина, ее доход от предпринимательской деятельности составлял 175 тысяч гривен. В 2014 году Юлия была кандидатом в народные депутаты Украины от партии отца "5.10". Также в списке членов партии числился Кулагин Ярослав, возможно, зять Балашова.

Геннадий Балашов был лидером партии "5.10"

В интернете также есть информация, что Кулагина Юлия Геннадиевна является владелицей ООО "Юридическая компания", которая находится в Киеве.

О сыне украинского политика ничего неизвестно. Что касается дочери Дарьи, то только ее фотографиями в социальных сетях делился Геннадий Балашов. Согласно информации из его страницы в Facebook, Дарья серьезно увлекалась химией и после окончания школы в Киеве отправилась учиться в США. Девушка писала эссе для ведущих американских университетов, урывками которых Балашов делился со своими подписчиками. В этом году Дарье исполнилось 22 года.

Дочь Дарья политика Геннадия Балашова

Геннадий Балашов вместе с дочерью Дарьей

После выезда из Украины, где было арестовано его имущество, политик жил во Флориде (США), вероятно, со своей женой. Но информацией о семье он не делился и не "светил" ее в социальных сетях.

Геннадий Балашов последние несколько лет жил в США

