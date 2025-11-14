В Україні є два села, чиї назви регулярно перетворюють на матюки (карта)

Жителі сіл кажуть, що місцеві до цього точно не причетні

На Київщині між собою регулярно сваряться два села — Юшки та Гребені. На одному з покажчиків при в’їзді в ці села постійно домальовують дві літери, а на другому — замальовують перші дві літери, і там виходять матюки. Жителі цих сіл звинувачують у тому, що відбувається, один одного.

Ця історія тягнеться ще з 2019 року. Тоді хтось домалював попереду літери "х" та "у" до назви села Юшки. Один із мешканців села нібито вирішив помститися і стирнув дві літери на покажчику при в’їзді до села Гребені, пише "ТСН".

На табличці чітко видно кілька шарів фарби, що говорить про багаторазове замальовування букв на ній.

Порівняно з Юшками, село Гребені велике. Там є зупинка, магазин та навіть музей. Його завідувачка каже, що в історії села було форсування Дніпра, а ось війни із Юшками – ніколи. Водночас вона зазначає, що назву села справді час від часу скорочують до непристойного.

Але це не жителі наших сіл", бо "ми товаришуємо, а не воюємо". Так само вважають і жителі села Юшки, які обурюються появою та зникненням літер на покажчиках, а щоб довести свою вихованість, ведуть до новозбудованої церкви і переконують – півсотні пенсіонерів, які живуть у селі, лайливих тому вірують. “До нас приїжджав Єпіфаній освячувати місце та хрест. кажуть люди.

До слова, село Гребені було розташоване на гребенях, а за старих часів козаки в’їжджали в юшки і варили собі юшку, звідси пішла назва іншого села. Які досі вважають себе одним колгоспом: півсела Гребінь – це колишні "юшківці".

Наголошується, що у Гребенях навіть мають доказ, що місцеві такого зробити не могли. Якось мешканцям вдалося зловити одну хуліганку з фарбою, але вона виявилася не місцевою. Карати її не стали.

Довідково: село Юшки знаходиться в Обухівському районі Київської області. Його площа – 2,656 км.кв. Згідно з останніми даними у відкритих джерелах, населення села складає 169 осіб (дані могли змінитися).

Гребені знаходяться в Обухівському районі Київської області. Колишній адміністративний центр Гребенівської сільської ради, якій підпорядковано село Юшки, зараз є адміністративним центром Гребенівського старостинського округу. Населення за переписом 2001 року становило 379 осіб.

