В Україні є унікальне село з майже непристойною назвою та дуже розумними жителями: чим воно цікаве

З'явилось це село ще у 1670 році

В Україні є чимало населених пунктів з кумедними та неоднозначними назвами. До прикладу, село на Київщині Гейсиха, яке відоме на всю країну своїм млином.

"Телеграф" розповість, де знаходиться це село, а також чому воно так називається. Зауважимо, що населення села наразі становить трохи більше однієї тисячі осіб.

Гейсиха — село у Ставищенській селищній громаді Білоцерківського району Київської області. Воно розташоване на обох берегах річки Гейсиха (притока Красилівки) за 10 км на південний схід від смт Ставище.

Село Гейсиха

Заснували Гейсиху у 1670 році. При цьому назва села пов'язана з чумаками, які голосно гукали: "Гей, воли!", "Гей, воли!", "Гей, воли!", їдучи нерівною дорогою на цій місцевості. Дорога в той час тут була вкрай погана, тому вози постійно ламалися. І попри це були чумаки, які оселялися в цій місцині.

Зауважимо, що попри першу частину назви "Гей", яку можна ототожнити з назвою ЛГБТ-людей чоловічої статі, вони не пов'язані. Цікаво, що одним з найпоширеніших прізвищ у Гейсисі є Розуменко. Тут навіть були випадки, коли чоловік та жінка до одруження мали однакові прізвища, хоча при цьому не були родичами.

Додамо, що прізвище Розуменко походить від прізвиська "розумний", "син розумного" або "той, хто має розум". Це родове ім'я належить до поширеного типу українських прізвищ з суфіксом "-енко".

Древня пам'ятка у селі

Гейсиха відома в Україні величезним дерев'яним млином. Його у 1896-1898 звів мешканець села Гаврило Розуменко. Він досить довго служив селянам, аж до електрифікації села. Згодом його навіть прозвали Розуменка Млин.

Млин село Гейсиха

Цікаво, що ця пам'ятка збереглась й досі. Ба більше, млин регулярно ремонтують та реставрують. Востаннє це робили у 2021 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є міста і села зі смішними "лохівськими" назвами.