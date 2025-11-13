Найбільші морози за 70 років? Погода у листопаді може бути дуже суворою

Снігу у листопаді не передбачається

Останні оновлення прогнозу погоди показують, що в Україні можливе похолодання у третій декаді листопада. Йому прогнозують стати четвертим за силою за останні 70 років.

Водночас начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань порадив зважено ставитися до довгострокових прогнозів погоди. Про це він заявив в інтерв'ю "Телеграфу". Постригань зазначив, що найбільш точним вважається прогноз на найближчі 1-3 дні. Чим далі — тим менша ймовірність, що передбачення справдиться.

Прогноз погоди із найвищою справджуваністю — на 1-3 доби, надалі з кожним днем точність прогнозу знижується. Такі реальні справи, і це не особливість наших синоптичних карт чи розрахунків, в Німеччині і Бельгії такі ж процедури. Віталій Постригань

Холодна осінь, фото Freepik

Постригань порадив довіряти науковим підходам і не вірити в яскраві заголовки деяких телеграм-каналів. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру зазначив, що до кінця поточного тижня в Україні переважатиме антициклон з Європи, тому холодів не передбачається. Також сніг у листопаді не прогнозується.

До кінця тижня на погоду впливатиме антициклон з Європи, шлях холоду в наші широти перекритий. Тому про встановлення снігового покриву говорити передчасно. Проте зима попереду. Віталій Постригань

