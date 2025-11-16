Сміються даремно: історія українського прізвища з несподіваним сільським походженням

Зустрічається вона найчастіше у центральних та східних регіонах України

В українській мові безліч прізвищ походить від прізвиська, тому вони можуть звучати незвично, дивно і навіть прикро. До таких можна віднести родове ім’я Гнойовий.

Інформація про них була опублікована на порталі "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена. На сайті також показані області на карті, де мешкають власники цих родових імен.

В Україні, згідно з останніми даними, проживає 182 особи з прізвищем Гнойовий.

Згідно з опублікованою картою, найчастіше це родове ім’я зустрічається у центральних та східних регіонах України.

Де живуть люди з прізвищем Гнойовий

Лінгвісти припускають, що основою для формування прізвища стало українське слово "гній", яке в давнину не мало не негативне, а суто практичне значення — означало цінне органічне добриво, необхідне для родючості землі.

Таким чином, предки людини з прізвищем Гнойовий могли бути пов’язані із землеробством або мали професію, яка передбачала роботу з добривом ґрунтів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є прізвища, які можуть викликати асоціацію з неприємними "ароматами". Однак їх уже майже не залишилося, і такі родові імена можна назвати такими, що вимирають.