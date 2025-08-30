Вбивство Парубія пов’язане з Фаріон? Що кажуть правоохоронці про резонансну трагедію

Вбивцю поки не знайшли

У поліції прокоментували вбивство народного депутата Андрія Парубія. Там зазначили, що поки що не з’ясували інформацію про зловмисника і не можуть поки що пов’язати цей напад із вбивством Ірини Фаріон.

Про це повідомили представники правоохоронних органів під час брифінгу для журналістів 30 серпня. Виступ транслював Суспільне.

Вони зазначили, що злочин був дуже ретельно спланований, а вбивця довго готувався на момент нападу. Наразі співробітники поліції вивчають інформацію про те, чи не отримував Парубій погроз останніми днями.

Крім того, там прокоментували відео моменту нападу, яке циркулює у мережі. Там зазначили, що встановили місце знаходження камери, на яку воно було знято.

Також правоохоронці озвучили інформацію, що нардепа вбили з короткоствольної вогнепальної зброї. Особу зловмисника поки не встановлено, також у поліції не поспішають підтверджувати версію із причетністю Росії.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які пов’язують ці два злочини… Розглядаються й інші версії, зокрема й російський слід" керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко

Як повідомлялося раніше, народний депутат Микола Княжицький говорив "Телеграфу", що за нападом на Андрія Парубія стоїть Росія. Він наголосив, що одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".