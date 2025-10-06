Кладовищ з прапорами замало? Що дійсно потрібно для гідного вшанування Героїв України
Офіцер Кіпіані озвучив нагальне питання
Поховання військових ЗСУ в Україні відбувається майже щодня, але є питання, які держава в цьому плані має вирішити. Адже для гідного вшанування замало місця на кладовищі та прапорів.
Що треба знати:
- Система вшанування героїв потребує вдосконалення
- Необхідне створення єдиної бази даних похованих військових
- Інформацію про втрати ЗСУ слід захищати від витоку
Як розповів "Телеграфу" історик та офіцер Хорунжої служби 2-го корпусу НГУ "Хартія" Вахтанг Кіпіані на теренах 32 BookForum, вже зараз Україна має удосконалювати систему поховань героїв. Адже їх ховають в різних містах і згодом це матиме свої складнощі.
Вже зараз створюється Національне військове кладовище, але його слід систематизувати. Адже якщо держава не веде облік, хто з військових і де похований, згодом це призведе до того, що про них забудуть. Поступово родичі військових помруть і доглядати за могилами не буде кому.
"Потрібна база даних, має бути закрита. Наразі це питання Національної безпеки, щоб не давати росіянам всю інформацію про наші втрати", — каже Кіпіані.
Однак, на його думку, держава має робити це вже, хоча б частково. В певних елементах це робиться, але брак такої стратегічної політики існує і це відчувається.
Нагадаємо, що один з військових України Костянтин "Стамбул" заповів нестандартне поховання для себе. Він попросив розвіяти прах його кремованого тіла. Але мати героя вигадала інше — вона роздала частинки праху волонтерам, як розвіяли його вже у 14 країнах світу.
