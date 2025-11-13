Дача у стилі Межигір’я: як виглядає особняк Януковича в Сочі і що про нього відомо (фото)

У президента-втікача було багато активів і нерухомості

Віктор Янукович — колишній президент України, який ганебно втік із країни під час Революції Гідності та був заочно засуджений за державну зраду. Після втечі він знайшов притулок у Росії і, як виявилося, має дачу в курортному місті Сочі.

Що варто знати:

Експрезидент-втікач Янукович володіє особняком "Благодать" у Сочі

Садиба архітектурно дуже нагадує його колишню резиденцію у Межигір’ї

Об’єкт формально числиться за заповідником, але пов’язаний з Януковичем та його коханкою

"Телеграф" розповідає, що відомо про сочинський особняк Януковича і як він виглядає.

Дача Януковича в Сочі – що відомо?

У російському курортному місті Сочі є маєток, який пов’язують із Віктором Януковичем. Ця садиба називається "Благодать". Біля неї велика територія, де розташований головний особняк, гостьові споруди, тенісний корт, церква та штучне озеро.

Примітно, що садиба "Благодать" підозріло нагадує за стилем резиденцію Межигір’я під Києвом, де жив Янукович, коли був президентом. Вона також виконана з дерева у схожому архітектурному дизайні.

Так виглядає дача Януковича у Сочі

Дача Януковича розташована на схилі гори "Благодать" у Хостинському районі Сочі. Сусіди розповіли журналістам, що цей особняк знаходиться під постійною охороною, тому припускають, що належить він колишньому президентові України. Крім того, поруч із резиденцією "Благодать" нібито розташований будинок коханки Януковича Любові Полежай.

Як писали російські ЗМІ, формально дача Януковича числиться за Сочинським національним заповідником. Таке оформлення часто використовують для забезпечення проживання публічних або відомих осіб, які прагнуть залишатися непомітними.

А будівництво "Благодаті" пов’язують із іменами Костянтина Коваленка та Мілани Лозовської. Вони в різний час працювали в донецькій корпорації "Міжрегіональна промислова спілка", яка була причетна до облаштування "Межигір’я". Крім того, журналісти з’ясували, що Лозовська тісно пов’язана з компанією "Щедродар", що належить Любові Полежай.

