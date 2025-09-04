"Молочна ріка" в Маріуполі: окупанти знищують прісну воду та забруднюють море (фото, відео)
Високий рівень фосфатів і ртуті, дохла риба та сміття — нова реальність річки
Ситуація із придатною для пиття водою критична не тільки у Донецьку, а й у Маріуполі. Проте росіяни власноруч знищують окуповані міста. Бетонний завод у Кальміуському районі скидає відходи в річку Кальчик.
Про це пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він наголошує — Кальчик перетворився на "молочну ріку". Кальчиком забруднення тече в Кальміус та далі, в Азовське море.
Кальчик та Кальміус можна було використати для опріснення та мінімум, — для технічної води в водну кризу.
Раніше мешканці окупованого міста розповідали, що окупанти скидають у річку всі каналізаційні стоки. За три роки окупації річка майже повністю знищена. Окрім самої забрудненої води чимало неприємностей завдає дохла риба.
Ще у березні 2025 року у річках Маріуполя зафіксовано високий рівень фосфатів і ртуті, а також локальні накопичення нафтопродуктів. Основні джерела забруднення — стоки зливових і дренажних вод, господарсько-побутові та промислові стоки.
Річка Кальчик — притока Кальміусу, що тече через усе місто. У 2021 році рятувальники лише за три дні виловили понад 15 кубів сміття. Знаходили навіть крісло. Ця річка примітна ще й тим, що тече біля колишнього найбільшого парку розваг в Маріуполі — "Екстрим парку".
Раніше "Телеграф" розповідав про Старокримське водосховище, що розташоване на річці Кальчик. Воно маже повністю пересохло, хоча раніше було одним із основних джерел води для Маріуполя.