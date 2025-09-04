"Молочна ріка" в Маріуполі: окупанти знищують прісну воду та забруднюють море (фото, відео)

Високий рівень фосфатів і ртуті, дохла риба та сміття — нова реальність річки

Ситуація із придатною для пиття водою критична не тільки у Донецьку, а й у Маріуполі. Проте росіяни власноруч знищують окуповані міста. Бетонний завод у Кальміуському районі скидає відходи в річку Кальчик.

Про це пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він наголошує — Кальчик перетворився на "молочну ріку". Кальчиком забруднення тече в Кальміус та далі, в Азовське море.

Мутно-біла вода в річці Кальчик

Про прозорість навіть не йдеться

Кальчик та Кальміус можна було використати для опріснення та мінімум, — для технічної води в водну кризу. Петро Андрющенко, керівник Центрі вивчення окупації

Раніше мешканці окупованого міста розповідали, що окупанти скидають у річку всі каналізаційні стоки. За три роки окупації річка майже повністю знищена. Окрім самої забрудненої води чимало неприємностей завдає дохла риба.

Річка Кальчик в Маріуполі несе свої води аж в Азовське море

Ще у березні 2025 року у річках Маріуполя зафіксовано високий рівень фосфатів і ртуті, а також локальні накопичення нафтопродуктів. Основні джерела забруднення — стоки зливових і дренажних вод, господарсько-побутові та промислові стоки.

Річка Кальчик — притока Кальміусу, що тече через усе місто. У 2021 році рятувальники лише за три дні виловили понад 15 кубів сміття. Знаходили навіть крісло. Ця річка примітна ще й тим, що тече біля колишнього найбільшого парку розваг в Маріуполі — "Екстрим парку".

Вид з Екстрим-парку в Маріуполі на річку Кальчик, фото до 2022 року

Раніше "Телеграф" розповідав про Старокримське водосховище, що розташоване на річці Кальчик. Воно маже повністю пересохло, хоча раніше було одним із основних джерел води для Маріуполя.