Чи злетить м'ясо у ціні перед Новим роком: виробники дали прогноз
Світові ціни на яловичину вперше перевищили позначку у 7 доларів за кілограм, але український внутрішній ринок реагує інакше
До кінця року різкого подорожчання мʼяса не буде. Виробники одностайні у своїх прогнозах.
На те, що м'ясо не підстрибне у ціні, є дві основні причини. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Ціна на популярне м'ясо б'є рекорди: чи варто його скуповувати зараз".
Що варто знати
- На різдвяні та новорічні свята м'ясо не подорожчає
- Пропозиції на ринку ВРХ не зменшуються
- Основні імпортери зменшили сезонну закупівлю
Експерти пояснили, що зараз росте пропозиція як великої рогатої худоби живою вагою, так і на забій. Окрім того, спостерігається сезонне зниження попиту від основних імпортерів яловичини з України.
Хоча глобальні ціни на яловичину зросли і вперше перевищили сім доларів за кілограм, в Україні, через специфіку місцевого ринку та експортних напрямків, ситуація дещо інша.
