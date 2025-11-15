Чи злетить м'ясо у ціні перед Новим роком: виробники дали прогноз

Світові ціни на яловичину вперше перевищили позначку у 7 доларів за кілограм, але український внутрішній ринок реагує інакше

До кінця року різкого подорожчання мʼяса не буде. Виробники одностайні у своїх прогнозах.

На те, що м'ясо не підстрибне у ціні, є дві основні причини. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Ціна на популярне м'ясо б'є рекорди: чи варто його скуповувати зараз".

Що варто знати

На різдвяні та новорічні свята м'ясо не подорожчає

Пропозиції на ринку ВРХ не зменшуються

Основні імпортери зменшили сезонну закупівлю

Експерти пояснили, що зараз росте пропозиція як великої рогатої худоби живою вагою, так і на забій. Окрім того, спостерігається сезонне зниження попиту від основних імпортерів яловичини з України.

Хоча глобальні ціни на яловичину зросли і вперше перевищили сім доларів за кілограм, в Україні, через специфіку місцевого ринку та експортних напрямків, ситуація дещо інша.

