Графіки відключень можуть скоротити: експерти назвали умови

Тривалі відключення світла в Україні, які продовжуються вже кілька тижнів, незабаром можуть стати значно коротшими. Однак зміни можливі лише в тому випадку, якщо ворог знову не вдарить по важливих об’єктах енергетики.

Що потрібно знати:

Подальші відключення світла залежать від динаміки ремонтів та обстрілів

Проблема відключень полягає не стільки у тому, що мало електрики, скільки у певних ушкодженнях мереж

Є й думка про те, що ситуація з відключеннями може стати лише гіршою надалі

Про це "Телеграфу" розповіли експерти. За їхніми словами, частина відключень пов’язана саме із відновленням обладнання.

Так, доктор економічних наук, керівник енергетичної програми Український інститут майбутнього, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США) Андріан Прокіп пояснює, що подальші відключення світла залежать від динаміки ремонтів та обстрілів. Ця ситуація є наслідком двох останніх обстрілів.

Оскільки вчора була інформація про атаку на ТЕС ДТЕКу, а сьогодні — про удари по розподілу Рівненської та Хмельницької АЕС, ми запитали Прокіпа, що стало "болючим місцем", у яке влучив ворог, та почалися тривалі відключення.

Зараз усі місця болючі сказав він.

Андріан Прокіп. Фото: Facebook

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко дає більш сприятливий прогноз, згідно з яким час відключень з 14-16 годин на добу вже незабаром знижуватиметься.

Наразі йде відновлення пошкоджених потужностей високовольтних мереж – насамперед – і генерації паралельно. Протягом наступних днів ситуація має покращуватися і досить відчутно наголосив він.

За словами співрозмовника, частина відключень пов’язана саме з відновленням обладнання (на певний період працюючі елементи обладнання потрібно відключити, щоб відновити). Питання полягає не так у тому, що мало електрики, як у певних ушкодженнях мереж, які зараз усуваються.

Проте Харченко дає надію, що вже за кілька днів відключень стане помітно менше. Але одразу він уточнив, що цей прогноз не враховує нових атак. Тобто, якщо ворог завдасть нових ударів по енергетиці, відключення, як і раніше, можуть залишатися довгими.

Олександр Харченко. Фото: Facebook

А ось енергетичний експерт та співзасновник "Greencubator" Роман Зінченко, навпаки, зазначає, що українцям потрібно готуватися до складнішої ситуації з відключеннями.

Роман Зінченко. Фото: Facebook

