Відключення на всю зиму? В "Укренерго" дали прогноз

Різке похолодання здатне різко збільшити споживання, тому відключення можуть стати довшими

Графіки відключень можуть діяти всю зиму. Енергетики працюють над тим, щоб мінімізувати тривалість та частоту знеструмлень.

Що потрібно знати

Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають безперервно

Економія електроенергії залишається критично важливою

Серйозний ризик — різке похолодання, яке підвищує навантаження на мережу

Попри складну ситуацію, можливі й позитивні зміни — усе залежить від темпів відновлення енергооб’єктів і погодних умов. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю РБК-Україна.

Чи залишаться графіки на всю зиму

За словами Зайченка, нинішні прогнози, згідно з якими графіки можуть діяти всю зиму в різному обсязі, є реалістичними. Головна причина — війна триває, а енергосистема регулярно зазнає ударів. Втім, він підкреслює, що ситуація може змінюватися й у позитивний бік. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах ведуться безперервно, і це здатне знизити потребу у відключеннях.

Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом з власниками об’єктів генерації – робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані. Віталій Зайченко голова правління НЕК "Укренерго"

Чому важливо економити електроенергію

Зайченко продовжує закликати українців одягати светри та ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Це не лише підтримує стабільність енергосистеми, а й відповідає європейській практиці. Він зазначив, що в багатьох країнах Європи люди зменшують споживання енергії вже десятиліттями — не через війну, а через економію ресурсів. В умовах України така поведінка є тим більше актуальною.

Найбільш затратні енергоприлади

Якщо додадуться морози: можливі сценарії

Одним із головних ризиків залишаються сильні морози. У разі різкого похолодання навантаження на енергосистему зросте, а відключення можуть стати тривалішими. Енергетики, за словами Зайченка, готувалися до різних сценаріїв і проводили відповідні тренування. У разі дефіциту електроенергії застосовуються різні механізми балансування системи:

аварійна допомога із західних районів на схід, якщо дозволяє ситуація

збільшення імпорту

у крайньому разі — аварійні відключення та погодинні графіки.

