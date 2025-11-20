Графики отключений могут сократить: эксперты назвали условия

Часть отключений связана именно с восстановлением оборудования

Длительные отключения света в Украине, которые продолжаются уже несколько недель, вскоре могут стать значительно короче. Однако изменения возможны лишь в том случае, если враг вновь не ударит по важным объектам энергетики.

Что нужно знать:

Дальнейшие отключения света зависят от динамики ремонтов и обстрелов

Проблема отключений заключается не столько в том, что мало электричества, сколько в определенных повреждениях сетей

Есть и мнение о том, что ситуация с отключениями может стать только хуже в дальнейшем

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты. По их словам, часть отключений связана именно с восстановлением оборудования.

Так, доктор экономических наук, руководитель энергетической программы Украинский институт будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип поясняет, что дальнейшие отключения света зависят от динамики ремонтов и обстрелов. Эта ситуация следствие двух последних обстрелов.

Поскольку вчера была информация об атаке на ТЭС ДТЭКа, а сегодня — об ударах по распределению Ровенской и Хмельницкой АЭС, мы спросили у Прокипа, что стало "болезненным местом", в которое попал враг и начались длительные отключения.

Сейчас все места болезненны сказал он.

Андриан Прокип. Фото: Facebook

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко дает более благоприятный прогноз, согласно которому время отключений с 14-16 часов в сутки уже вскоре будет снижаться.

Сейчас идет восстановление поврежденных мощностей высоковольтных сетей – прежде всего – и генерации параллельно. В течение следующих дней ситуация должна улучшаться и довольно ощутимо подчеркнул он.

По словам собеседника, часть отключений связана именно с восстановлением оборудования (на определенный период работающие элементы оборудования нужно отключить, чтобы восстановить). Вопрос заключается не столько в том, что мало электричества, сколько в определенных повреждениях сетей, которые сейчас устраняются.

Однако Харченко обнадеживает, что уже через несколько дней отключений станет заметно меньше. Но тут же он уточнил, что этот прогноз не учитывает новые атаки. То есть, если враг нанесет новые удары по энергетике, отключения по-прежнему могут оставаться долгими.

Александр Харченко. Фото: Facebook

А вот энергетический эксперт и соучредитель "Greencubator" Роман Зинченко, наоборот, отмечает, что украинцам нужно готовиться к более сложной ситуации с отключениями.

Роман Зинченко. Фото: Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 ноября противник ударил по энергообъектам в семи областях Украины.