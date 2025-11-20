Стало відомо, чому Київ сидить майже без світла: експерт назвав головну причину

Енергетик пояснив, чому Київ отримав найжорсткіші графіки відключень та як довго вони триватимуть

У Києві діють тривалі графіки відключень, а окремі групи споживачів залишаються без електрики по 18 годин на добу. Масштабні обмеження пов’язані з дефіцитом електроенергії, спричиненим пошкодженням ключових енергетичних об’єктів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" повідомив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він пояснив, що різкі стрибки тривалості відключень напряму пов’язані з останніми ударами РФ по енергетичній інфраструктурі.

Геннадій Рябцев

Проблема в тому, що пошкоджена лінія електропередачі, яка передає енергію до Києва, зокрема з Рівненської АЕС. Це сталося вчора (19 листопада, — Ред.) під час великого удару по Західній Україні, — сказав він.

Експерт наголосив, що мова не про холод чи сплеск споживання — саме пошкодження магістральної лінії створило критичний дефіцит потужності у столиці.

Водночас він підкреслив, що "всі об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією". У Києві продовжують працювати водогони та водовідведення, екстрені служби, світлофори на аварійних перехрестях і пункти незламності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 листопада противник ударив по енергооб’єктах у семи областях України.