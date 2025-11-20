Стало известно, почему Киев сидит почти без света: эксперт назвал главную причину

Энергетик объяснил, почему Киев получил самые жесткие графики отключений и как долго они продлятся

В Киеве действуют длительные графики отключений, а отдельные группы потребителей остаются без электричества по 18 часов в сутки. Масштабные ограничения связаны с дефицитом электроэнергии, вызванным повреждением ключевых энергетических объектов.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" сообщил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он пояснил, что резкие скачки продолжительности отключений напрямую связаны с последними ударами РФ по энергетической инфраструктуре.

Геннадий Рябцев

Проблема в том, что повреждена линия электропередачи, которая передает энергию в Киев, в частности с Ровенской АЭС. Это произошло вчера (19 ноября, — Ред.) во время большого удара по Западной Украине, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что речь не о холоде или всплеске потребления — именно повреждение магистральной линии создало критический дефицит мощности в столице.

В то же время он подчеркнул, что "все объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией". В Киеве продолжают работать водопроводы и водоотводы, экстренные службы, светофоры на аварийных перекрестках и пункты несокрушимости.

